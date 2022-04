Pedaladas contra el “chantaje energético” a los consumidores

Una quincena de personas ha marchado en bici por Córdoba en la tarde de este martes para protestar contra el “chantaje energético” al que tiene sometidas las grandes empresas del sector a los consumidores, y para animar la asistencia al acto que las Marchas de la Dignidad han convocado este jueves.

La marcha ha contado con una participación muy pequeña, acorde con la fecha y la hora escogida. A su salida desde la Subdelegación del Gobierno, además, se han presentado dos agentes de Policía Nacional motorizados. Sólo querían saber el recorrido y los participantes se lo han dicho amablemente, antes de posar para los fotógrafos.

Luego, uno de ellos ha encendido el altavoz bluetooth que llevaba en su remolque para que se transmitiera durante el recorrido el mensaje contra el oligopolio de las eléctricas, al que culpaban, en buena medida, de que los precios se hayan disparado en el país “y en Cordoba más todavía”.

Poco después de las 19:00, la marcha ha partido de la Subdelegación, siguiendo el recorrido por la avenida de Vallellano, avenida del Aeropuerto, Alcalde Velasco Navarro, Miguel Benzo, Antonio Maura, Costa del Sol, Antonio Maura, Gran Vía Parque, Avda. Arroyo del Moro, Isla Fuerteventura, Cantábrico, Vía Augusta, Avda. de la Libertad, Avda. Llanos del Pretorio, Avda. del Brillante, Nogal, El Almendro, Avda. de Santa Rosa, Almogávares, Avda. del Marrubial, Avda. de Barcelona, Avda. Virgen Milagrosa, Ministerio de la Vivienda, Virgen de la Fuensanta, Agustín Moreno, San Pedro, Alfonso XII, Ronda de Andújar, Arroyo de San Lorenzo, Sta. María de Gracia, Realejo, San Pablo, Alfonso XIII, Cruz Conde, con final en el Templete del Bulevar de la Avda. del Gran Capitán.

En este último punto, está previsto un nuevo acto de las Marchas de la Dignidad este jueves a las 19:00, en el que se incidirá en algunos de los puntos que se oían este martes a los ciclistas. Entre ellos:

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!