La participación más alta en el concurso de Rejas y Balcones será la del próximo Mayo Festivo

El próximo Concurso municipal de Rejas y Balcones, que se celebrará en la capital cordobesa entre el 2 y el 12 de mayo, ya tiene sus participantes definitivos. Y lo hace con una participación de récord. Así, se pasa de 30 recintos del año pasado a un total de 36, según la publicación que ha realizado la Delegación de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Córdoba. De momento, todos los recintos que han pedido participar han sido admitidos y no ha habido ninguno excluido.

Según las bases, la cuantía total máxima a distribuir en premios y accésit será de 13.640 euros, de los que 10.490 se destinarán al áccesit de participación. Este tiene habitualmente un importe que será de 250 o 300 euros por reja, según el tamaño y número de rejas o balcones presentados, siendo ésta cantidad compatible con la consecución de cualquiera de los otros premios establecidos.

Los 3.150 euros restantes se destinarán a los premios, repartidos de la siguiente manera: un primer premio de 900 euros; un segundo de 750 euros; un tercero, de 600; un cuarto, de 400; un quinto, de 300 y un sexto de 200 euros. El Concurso será fallado por un jurado, presidido por el concejal de Promoción, Julián Urbano, o en quien delegue. El año pasado participaron 30 recintos.

La historia del concurso

El concurso municipal de Rejas y Balcones surgió durante el mandato del alcalde Francisco Fernández de Mesa, concretamente en el año 1919. Este año aparece anunciado como concurso de Escaparates y Balcones Adornados en el cartel de la gran Feria de Mayo de Nuestra Señora de la Salud. Los premios oscilaban entre 15 y 75 pesetas, pero no se entregaron “por no haberse optado por nadie a los mismos”, según un documento de la época hallado en el Archivo Municipal. En 1920 no se tiene constancia de la presencia de este concurso, pero en 1921 sí se sabe que vuelve a formar parte de las actividades organizadas para la Feria de Mayo.

En 1927 se produce una separación, apareciendo de este modo el concurso de Escaparates por un lado, y el concurso de Balcones y Ventanas por otro. Sin embargo, después de este año no se tiene noticia de este certamen hasta la finalización de la Guerra Civil Española en 1939, año en el que es convocado como concurso de Patios, Balcones y Rejas, nuevamente dentro del programa de la Feria.

Con la alcaldía de Antonio Luna Fernández en 1945, aparece el primer cartel de concursos típicos cordobeses de manera independiente. En este cartel se pueden observar las bases y premios del concurso de Patios Cordobeses, del concurso de Rondallas y del concurso de Rejas y Balcones. Este año el concurso de Rejas y Balcones tiene lugar entre el 13 y el 20 de mayo, y entre el jurado destaca la figura del pintor Enrique Romero de Torres. Los premios son de 150 pesetas el primero, 100 pesetas el segundo, 75 pesetas el tercero y 50 pesetas cada uno de los dos accésit que se entregan.

A partir de 1946 el Ayuntamiento de Córdoba se convierte en mecenas de este certamen y desde 1947 lo introduce dentro de las fiestas primaverales de mayo, haciéndolo coincidir con las fechas del concurso de Patios entre la primera y la segunda semana de mayo. Entre el año 1953 y el año 1957 se le pierde el rastro a este concurso, pero desde el 1958 hasta el 1980 se realiza de forma ininterrumpida. No obstante, entre el 1980 y el 1995 el certamen vuelve a ser detenido, y desde ese último año hasta la actualidad no ha faltado a su cita anual.

Las bases del año 1996 establecen tres premios concedidos por un jurado presidido por el Teniente de Alcalde de Participación Ciudadana: el primero de 75.000 pesetas, el segundo de 50.000 pesetas y el tercero de 35.000 pesetas, los dos últimos otorgados por el PRYCA, la empresa patrocinadora de este concurso. En este concurso se pueden presentar todas las rejas y balcones de aquellas viviendas situadas en el casco antiguo de la ciudad, el interior del perímetro formado por las calles, paseos y avenidas: Paseo de la Ribera, Avenida del Alcázar, Avenida Conde de Vallellano, Paseo de la Victoria, Ronda de Tejares, Ollerías, Ronda del Marrubial, Ronda de la Manca, Puerta Nueva, Campo Madre de Dios y Ronda de Isasa. La decoración puede estar compuesta por todo tipo de flores del tiempo, entre las que destacan las largas plantas colganderas, las gitanillas, las buganvillas, los geranios y los claveles de diversos colores.

En el año 2000 el patrocinador cambia de nombre, ya que el PRYCA comienza a ser gestionado por el grupo Carrefour. Por otro lado, las bases del año 2002 aportan como novedad la aportación por parte del Ayuntamiento en forma de vale con empresas concertadas la cantidad de 30, 60 o 90 euros por reja, según el tamaño y un distintivo que cada casa participante debe exhibir en un lugar visible durante los días del concurso.

La duración de este concurso es de dos semanas y coincide con la del concurso de Patios. Actualmente, la cuantía del concurso ha aumentado notablemente respecto a los primeros premios entregados en pesetas. En la edición de 2015, los premios, un total de seis, oscilan entre 200 y 900 euros, existiendo un accésit de participación de 65, 90 y 115 euros por reja, según el tamaño.

Por último, cabe destacar que este concurso carente de horarios cada vez tiene más aceptación entre los cordobeses, ya que les permite gozar a cualquier hora del día de una ciudad con maravillosos rincones dotados por una gran variedad de colores y de olores.