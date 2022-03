La pandemia sigue en descenso en Córdoba con otros 177 contagios más este viernes

La pandemia de Covid 19 sigue en claro descenso en la provincia de Córdoba, según la última actualización de datos de este mismo viernes por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. En concreto, este viernes Salud ha confirmado otros 177 positivos más en la provincia de Córdoba. La buena noticia es que no se han notificado nuevas víctimas mortales a causa del coronavirus.

Según el gobierno andaluz, la incidencia media en la provincia de Córdoba sigue descendiendo. Así, la estadística señala que la tasa de contagio en Córdoba está en 348 casos por cada 100.000 habitantes confirmados en las dos últimas semanas, unos 20 puntos menos que el jueves. En el distrito sanitario de Córdoba capital, la incidencia está en 427 casos. Ahora mismo, donde está más alta es en el distrito sanitario Córdoba Norte, con 490 casos por cada 100.000 habitantes. La más baja se registra en Córdoba Sur, en 212 casos. Mientras, en el distrito sanitario Guadalquivir baja hasta los 338 casos.

Este viernes además se han confirmado otros cinco ingresos hospitalarios más. Uno de estos ha entrado en la UCI, según confirma la estadística. Otra buena noticia es que hay muchos más curados (un total de 491) que nuevos contagios.

Desde el mes de marzo del año 2020 se han confirmado en la provincia de Córdoba un total de 141.380 positivos, a través de pruebas PCR y también de test de antígenos. En este tiempo, el coronavirus ha llevado al hospital a 6.834 personas, de las que 776 han sido ingresadas en la UCI. La peor noticia son las 1.311 víctimas mortales. Por otra parte, ya son 135.650 los cordobeses que han superado la enfermedad de manera oficial.

Andalucía ha registrado este viernes 11 de marzo un total de 2.736 positivos por Covid-19 en 24 horas, 85 menos que los registrados la jornada anterior, al tiempo que ha sumado 24 fallecidos, ocho más que el miércoles y seis menos que hace una semana, cuando hubo 30 decesos.

Según los datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la tasa en la región se sitúa en 269,6 casos por cada 100.000 habitantes, cuatro puntos más respecto al jueves.

Los 2.736 contagios se registran tras los 2.821 del jueves, los 2.649 del miércoles, los 1.512 del martes, los 5.278 del lunes (72 horas) y los 2.809 del viernes pasado.

Por provincias, Málaga es la que más contagios registra con 929, seguida de Cádiz con 495, Sevilla con 426, Huelva con 216, Córdoba con 177, Almería con 168, Jaén con 166 y Granada con 159.

Respecto a los 24 fallecidos, ocho se registran en la provincia de Jaén, ocho en Sevilla, cuatro en Málaga, y uno en Almería, Cádiz, Granada y Huelva, respectivamente.

