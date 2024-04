Palma del Río se sitúa entre los municipios de España donde más crecen los delitos contra la libertad sexual

Quizás en números totales no llame poderosamente la atención porque nos hemos acostumbrado a las cifras en positivo, pero el porcentaje es profundamente alarmante. Durante 2023, en Palma del Río (Córdoba), los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 250%, pasando de dos a siete casos. Esta cifra convierte a este municipio de la subbética cordobesa en una de las localidades de España con el incremento mayor de este tipología penal. El dato, además, multiplica por 17 la subida anual de toda España en este tipo de delito, que se ha situado en un 15,1%.

Así lo refleja el balance de la criminalidad dado a conocer este lunes por el Ministerio del Interior del Gobierno de España, que contabiliza las infracciones penales registradas en comunidades autónomas, provincias, islas, capitales y localidades con población superior a los 20.000 habitantes. De este modo, donde más crecieron los delitos contra la libertad sexual durante el pasado año fue en Arroyo de la Encomienda (+600%), Maracena (+500%), Castellar del Vallés (+350%), Ponteareas (+333,3%), Basauri (+300%), Galdakaoo (+266,7%) y Palma del Río (+250%), aunque también son llamativos los datos de Aldaia (+233%), La Oratava (+228,6%) y Almonte (+225).

En delitos contra la libertad sexual, la provincia de Córdoba registró un aumento del 14,2%, pasando de 212 a 242 casos. Como ya hemos apuntado, la mayor subida se ha producido en Palma del Río, seguida de Lucena (+163,6%, de 11 a 29 casos), Montilla (+33,3%, de tres a cuatro casos) y Córdoba capital (+10,9%, pasando de 128 a 142). En los municipios donde bajó este delito en 2023 fue en Cabra, Puente Genil y Priego de Córdoba.

Además de este aumento de los delitos contra la libertad sexual en Palma del Río, este municipio también supera el porcentaje nacional relacionado con la ciberdelincuencia. Si la subida anual de España fue del 25,5%, el porcentaje en Palma del Río se elevó hasta el 163,2%. Así, durante 2023 se registraron 229 infracciones penales (196 estafas informáticas y otros 33 ciberdelitos) frente a las 87 de 2022 (71 estafas informáticas y otros 16 ciberdelitos).

Pese a los crecimientos tanto de los delitos contra la libertad sexual como los de la cibercriminalidad, Palma del Río registró en 2023 un descenso en hasta cinco tipologías penales, disminuyendo su criminalidad convencional un 14,3%. Por ello, su tasa de criminalidad, que surge tras calcular la convencional y la relacionada con medios cibernéticos, aumentó tal solo un 4,8% durante el pasado año.

A nivel provincial, durante el pasado año crecieron todas las tipologías penales: la criminalidad convencional se incrementó un 4,9% y la asociada a medios informáticas, un 42,1%, arrojando una subida media del 12%. Por municipios, la subida de la criminalidad en Córdoba la lidera Cabra (+24,2%), municipio donde los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria han crecido un 900%, la mayor subida de este delito en la provincia cordobesa. Además, en esta localidad, los delitos de agresiones sexuales con penetración aumentaron un 100%, pasando de cero a cuatro casos.

La segunda localidad con un mayor aumento de la criminalidad fue Lucena (+20,4%), Priego de Córdoba (+19,5%), Montilla (+18,5%), Córdoba capital (+12,7%) y Puente Genil (+1,9%). En el primer municipio, el delito que más creció fue el relacionado contra la libertad sexual, pasando de 11 a 29 casos (+163,6%). En Priego de Córdoba, los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria son los que más han aumentado, pasando de tres a siete casos (+133,33%). En Montilla, el tráfico de drogas ha experimentado una subida fulgurante, pasando de tres a diez casos (+233,33%).

En el caso de la capital, la mayor subida se produjo en los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, que pasaron de cinco a 14 (+180%). Por último, en Puente Genil los delitos que más han aumentado son las sustracciones de vehículos, produciéndose un aumento del 28,6%.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!