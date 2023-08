El oro líquido para los prematuros: casi 300 bebés “salvan su vida” gracias a la leche materna donada al Reina Sofía

Las primeras horas de vida de un bebé son prioritarias. Suponen su adaptación a un nuevo mundo. Tras el corte del cordón umbilical, comienza una batería de pruebas que sirve para comprobar que goza de buen estado de salud. Si estas horas son cruciales para todos los bebés, más lo son aún para los prematuros, para quienes el reloj se les paró estando aún en la barriga de sus madres.

Ya sea por parto vaginal o cesárea, el nacimiento de un niño prematuro supone para el Hospital Reina Sofía la puesta en marcha de un protocolo para ganarle segundos a ese reloj y vida, al bebé. A ello contribuye especialmente el Banco de Leche Materna con el que cuenta el centro hospitalario y que fue inaugurado hace cuatro años. Dada la importancia de este alimento, la Organización Mundial de la Salud celebra desde 2018 la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que arranca este martes.

Según los datos facilitados a este periódico por la responsable de la Unidad de Neonatología y Coordinadora del Banco de Leche Materna, María José Párraga, desde la creación de este servicio se han beneficiado 291 recién nacidos. Sobre litros de leche, hasta la fecha se han recepcionado 1.042. Esta leche materna donada es analizada, procesada y conservada para poder ser dispensada, con todas las garantías sanitarias, a los pacientes que la precisen, especialmente a recién nacidos prematuros con un peso menor a los 1.500 gramos o con una edad gestacional inferior a las 32 semanas. Ellos son los principales beneficiarios de la leche materna donada. Durante las diferentes etapas de procesamiento de esta leche se detectan los lotes de mayor contenido proteico, que son destinados a los prematuros más vulnerables, como son los de peso inferior a mil gramos o los menores de 28 semanas de edad gestacional. “De esta forma logramos ofrecer una alimentación personalizada y, por tanto, más adaptada a las necesidades de cada niño”, señala la responsable de Procesos Tecnológicos del Banco de Leche Materna, Katherine Flores Rojas.

El hijo de Saturnina, Álvaro, es uno de estos prematuros más vulnerables que ha sido alimentado durante sus primeros días de vida gracias al Banco de Leche Materna. La joven, natural de Añora, fue sometida a una cesárea de urgencia tras sufrir un desprendimiento de placenta. Aunque el bebé se encontraba encajado, su peso hacía imposible un parto vaginal. Álvaro nació a las 29 semanas y con tan sólo 900 gramos. La madre reconoce que llegó a temer por la vida de su hijo y que, incluso, llegó a pensar que su bebé no saldría adelante. “Los médicos me decían que el niño estaba estable, pero que había que esperar a ver su evolución”.

Sin dudarlo, pidió que fuera alimentado por leche del Banco a la espera de que ella pudiera facilitarle la suya propia. “Este servicio ha sido importantísimo para mi hijo porque las primeras horas de vida son tan importantes y la leche materna le da tantas defensas...”, cuenta agradecida esta madre, quien a los cuatro días ya pudo amamantar ella misma a su hijo. Sobre esta cuestión, la doctora Párraga recuerda la importancia de la existencia de este dispositivo sanitario para el correcto desarrollo de los menores, ya que “gracias a la leche materna donada, las donantes contribuyen a proteger a los niños ingresados en la Unidad de Neonatología de la aparición de enfermedades graves, en ocasiones potencialmente mortales, como la enterocolitis necrotizante, una enfermedad de extrema gravedad cuya aparición es más frecuente en bebés prematuros”.

Sin donantes de leche materna, este dispositivo no existiría. Son ellas, las madres, las que hacen posible que tanto sus hijos como otros niños sean receptores de este alimento que potencialmente “salva vidas”, insiste la doctora. Desde su inicio hasta la fecha, 186 madres han querido colaborar con el Banco de Leche Materna, por lo que su responsable sólo tiene palabras de agradecimiento por “su generosidad y su motivación de ayuda desinteresada”.

Dentro de esta cifra hay mujeres que consiguen cerrar el círculo de esta colaboración, convirtiéndose en donantes después de que sus hijos recibieran leche materna donada durante su estancia en la Unidad de Neonatología. Además, cuenta Párraga, hay madres que entregan al Banco la leche materna que tenían conservada, una vez que sus hijos son dados de alta.

Mención especial merecen aquellas madres que deciden donar leche materna después del fallecimiento de su bebé. Desde la apertura del Banco se han producido un total de siete donaciones en duelo. Tal y como señalan estas madres, poder donar la leche materna que su hijo ya no podrá recibir les genera “cierta sensación de alivio” en esos momentos tan duros, ya que les reconforta saber que pueden, de esta forma, contribuir al bienestar de otros recién nacidos“, relata la doctora.

Desde su puesta en marcha, los años de la pandemia por el coronavirus han sido los únicos que han afectado de alguna manera al funcionamiento del Banco de Leche Materna, ya que su actividad continuó. En este sentido, la doctora Párraga explica que la crisis sanitaria llevó a establecer algunos cambios con el fin “de adaptarse a las recomendaciones de las sociedades científicas”. Así, durante las diferentes olas de incidencia, sí se produjeron descensos importantes en el número de nuevas donantes, así como una disminución de la entrega procedente de las donantes activas existentes.

No obstante, recuerda la doctora, la actividad de este dispositivo ha ido progresivamente “normalizándose, hasta llegar a una situación actual similar al tiempo pre pandemia, en cuanto al número de donantes y en cuanto a cantidad de leche materna recepcionada”. Durante la pandemia, el Banco comenzó a trabajar en la mejora de la accesibilidad de las donantes, habiendo conseguido en la actualidad instaurar circuitos de recogida de la leche materna donada así como de entrega de material de donación, en los diferentes centros de salud de la provincia, evitando así el desplazamiento de las donantes hasta el Reina Sofía.

Además de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la OMS y Unicef crearon el Colectivo Mundial para la Lactancia Materna a fin de estimular el apoyo político, jurídico, económico y público a la lactancia materna. El Colectivo reúne a entidades de ejecución y donantes de gobiernos, asociaciones filantrópicas, organizaciones internacionales y la sociedad civil.

