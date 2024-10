La organización de Flora pide públicamente a los visitantes que no arranquen flores de las instalaciones

La organización del Festival Internacional de las Flores, Flora, ha pedido públicamente a los visitantes de las instalaciones que traten las obras con el mayor respeto posible, después de haber detectado arranque de flores por parte del público.

A través de sus redes sociales, la organización ha solicitado así colaboración a todos los asistentes para que las intervenciones no sufran daños debido a la acción humana. De esta forma, ha pedido que los visitantes no toquen ni pisen las instalaciones, además de no arrancar las flores.

Asimismo, han insistido en la necesidad de que el público respete las indicaciones de los auxiliares que aguardan en las puertas de los patios en los que se han instalado estas intervenciones florales: el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, la Diputación de Córdoba, el Palacio de Viana, Vimcorsa y el Palacio de Orive.