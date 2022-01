Ómicron y el pasaporte Covid llevan a 2.300 cordobeses a vacunarse en la última semana

Sigue aumentando el número de cordobeses que inician el proceso de vacunación contra el coronavirus, impulsados por el pasaporte Covid (que la Junta quiere extender hasta finales de enero) y el auge de los contagios provocados por la variante ómicron, que si algo está demostrando es que la vacunación funciona.

Así, en la última semana, unos 2.300 cordobeses han iniciado la pauta de vacunación en Córdoba. Son bastantes, dado que el ritmo de vacunación se había ralentizado mucho durante el otoño. No obstante, según los datos de la Consejería de Salud y Familias del Gobierno Andaluz aún son 26.447 los cordobeses que aún no se han vacunado cuando podrían haberlo hecho. El caso es que hace 15 días eran casi 34.000, por lo que, desde el 20 de diciembre hasta ahora se han vacunado por primera vez más de 7.500 cordobeses.

Ahora mismo, en la provincia de Córdoba ya se han vacunado un total de 687.558 personas. En ese grupo se incluye ya a los 18.618 niños de entre 5 y 11 años que han recibido su primera inyección, según los últimos datos publicados por el Gobierno Andaluz.

Además, hay casi 11.000 cordobeses que están inmunizados pero no vacunados, con lo que la población total que no ha sentido el pinchazo de Pfizer o Moderna es, aproximadamente, de 37.000 cordobeses.

De los que se han vacunado, 658.822 ya tienen la pauta completa de la vacuna. Además, hay 240.365 cordobeses con la tercera dosis ya. De estos, 183.843 son personas de más de 60 años, los más vulnerables frente a la enfermedad. 24.703 tienen entre 50 y 60 años. El resto son trabajadores considerados esenciales, del sector sanitario y sociosanitario.

La vacunación infantil también sigue su curso en Córdoba, de modo que en la última semana se han vacunado 152 menores de entre 5 y 11 años. Desde que se inició, 18.618 niños cordobeses se han puesto la primera dosis.

