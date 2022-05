Nieto dice que Macarena Olona ha hecho “un Maroto” al empadronarse en casa del presidente de Vox en Granada

“Lo que se dice hacer un Maroto”. Así ha calificado Inmaculada Nieto, candidata de la coalición de izquierdas 'Por Andalucía', la estratagema legal por la que la candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, podrá concurrir a las elecciones andaluzas.

Tras conocerse la noticia, avanzada por la Cadena SER, de que Olona se empadronó en la casa del presidente de Vox en Granada, Nieto ha recordado el caso del político del PP Javier Maroto, quien, para poder ejercer como senador en representación de Castilla y León, se empadronó en Sotosalbos (Segovia) en la vivienda de un alto directivo de la consultora Accenture.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, antes de visitar los Patios, la candidata de 'Por Andalucía' ha reflexionado que este tipo de acciones evidencian “la frivolidad con la que la derecha se plantea estas cosas”.

No obstante, Nieto ha recordado que “lo preocupante de Vox no son estas salidas de tono”, sino “sus políticas y su agenda”, ante la cual, dice, hay que evitar “con todos los medios” que pueda ser parte del Gobierno en Andalucía.

A este respecto, preguntada por la posibilidad de que 'Por Andalucía' -que integra formalmente a IU, Más País Andalucía, Verdes-Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, y que cuenta con el respaldo además de Podemos y Alianza Verde- se abstuviera para evitar un hipotético Gobierno de PP y Vox, la candidata ha remarcado que, al igual que comentó en una entrevista este jueves, “una vez que se diera ese escenario, se haría una reflexión Serena”.

