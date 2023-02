Una marcha para denunciar el estado del Hospital de Peñarroya cortará la N-432 este sábado

IU ha convocado en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), para el próximo 4 de marzo, la II Movilización en Defensa de la Sanidad Pública y Atención Primaria en dicho municipio y su comarca, de forma general, y “para denunciar la situación en el Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato” de Peñarroya, en lo concreto, concluyendo la marcha que se llevará a cabo con un corte de la carretera N-432 durante media hora.

Según ha informado IU en una nota, “la marcha, que partirá de la Plaza de Santa Bárbara a las 11,00 horas, dará continuidad a las movilizaciones que en el mes de noviembre sacaron a centenares de personas a la calle para exigir soluciones a la dramática situación que vive la sanidad pública en la provincia de Córdoba, y en concreto en la comarca del Guadiato”.

En este sentido y desde IU han señalado que en Peñarroya siguen “sufriendo un déficit importante, en cuanto a servicios y especialistas, y seguimos teniendo uno de los tiempos de espera más altos de toda la zona Norte de la provincia”.

Por ello, “volvemos a reivindicar algunos puntos clave que creemos imprescindibles para dar un servicio de calidad a la población: que se restablezca la cartera de servicios que tenía nuestro hospital, que se aumenten las plantillas de sanitarios y especialistas en nuestros centros sanitarios, que se refuerce y mejore el servicio de Atención Primaria, y que se divida el Área Sanitaria Norte en dos áreas independientes, y no dependientes de otros centros asistenciales, como Pozoblanco (Córdoba)”.

Para ello, la organización plantea una marcha “desde la Plaza de Santa Bárbara hasta El Antolín, recorriendo la calle Teatro para acceder al vial y continuar hasta la N-432, en el kilómetro 194-195, a la altura del radar del Antolín, donde procederemos a realizar un corte de carretera de unos 30 minutos”.

Desde IU han animado a los vecinos “a participar en esta protesta por una sanidad pública de calidad y con garantías”, ya que “nuestra salud no es un negocio y no vamos a consentir que se nos siga ninguneando, puesto que no somos ciudadanía de segunda”.