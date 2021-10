La luz vuelve a marcar el domingo más caro de la historia

El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista sube este domingo un 0,98% respecto al sábado, hasta los 213,29 euros el megavatio hora (MWh), marcando el domingo más caro de la historia tras superar el anterior récord de la semana pasada.

Respecto al pasado domingo, en el que la luz se situaba en 209,63 euros, la subida es del 1,75%, según los datos del operador de mercado eléctrico OMIE consultados por Europa Press. Esta es la tercera semana en el que el precio de la luz marca su récord de un domingo de manera consecutiva.

El precio más alto de este domingo se dará entre las 20.00 y las 21.00 horas, cuando alcanzará los 271,80 euros/MWh, mientras que el más bajo se registrará entre las 16.00 y las 17.00 horas, con 174,93 euros/MWh.

En cualquier caso, y pese a esta cierta estabilidad, el precio de la luz sigue disparado si se compara con el que se registraba el año pasado por estas fechas.

El alto precio de la luz ya se está trasladando a otros productos industriales, provocando incluso la reducción de la actividad por parte de algunas compañías, como ya ha pasado en China, así como a productos tan básicos como el pan, que ha llegado a subir hasta 10 céntimos la barra.

Esta coyuntura ha generado una espiral inflacionista que podría llevar a los principales bancos centrales del mundo --la Fed estadounidense o el BCE-- a revisar su calendario para la subida de los tipos de interés y anticiparlo, con el consecuente efecto que esto produce en las empresas y economías domésticas como el encarecimiento de la deuda o de las hipotecas o la mayor rentabilidad de los depósitos y otros productos de inversión.

