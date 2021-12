Una llamada a que los cordobeses iluminen con velas la gran fosa común de 1936

La asociación Dejadnos llorar ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de Córdoba a acudir el próximo 10 de diciembre con velas a iluminar la gran fosa común de 1936 descubierta en el cementerio de La Salud.

Este jueves, la asociación presentó las segundas jornadas de memoria la Causa de los 4.000, que se celebrarán entre el 9 y el 10 de diciembre. Las jornadas "finalizarán con un acto de homenaje a las víctimas para seguir reivindicando las exhumaciones y el reconocimiento y la reparación debida todos aquellos que sufrieron la represión y la barbarie franquista", según concretó el presidente de la asociación, Antonio Deza, quien detalló que se trata de un "acto de desagravio" que coincidirá con el día internacional de los Derechos Humanos.

"En sólo seis meses, entre agosto de 1936 y enero del 1937, más de 2.000 personas fueron fusiladas y sepultadas en las fosas de La Salud y San Rafael", recordó Deza, quien aseguró que "esa fosa, que ahora ha identificado el equipo técnico de la sociedad de Aranzadi, esperamos que sea la primera exhumación que se aborde en este próximo año, 2022". "Desde aquí pedimos a las administraciones que esa exhumación no se retrase, que se firme cuanto antes el convenio y se abra la licitación", expresó.

El acto del viernes se ha convocado a las 17:00. A esa hora "celebraremos este acto lleno de simbolismo solidario. Encenderemos una vela por cada una de las víctimas asesinadas en Córdoba", una luz "para recordar a esas miles de víctimas que todavía están bajo esa tierra a la que fueron arrojados por sus verdugos".

Este acto se inscribe en las II Jornadas de Memoria La causa de los 4.000 que Dejadnos llorar ha organizado y se celebrará en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, el 9 y 10 de diciembre. El ciclo tiene como invitado de honor a Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz y ex director de la Unesco. En las jornadas participarán también los historiadores Francisco Moreno Gómez y Árcangel Bedmar. "Ambos nos harán llegar la voz de las víctimas, esas víctimas que han estado silenciadas durante décadas", expresó Deza.

La tarde del jueves también intervendrán Carmen Jiménez Aguilera y Luis Tovar, miembros del equipo de Aranzadi que ha intervenido en las catas y la localización de esa fosa del 36. Y los profesores e historiadores Antonio Barragán, catedrático e investigador y Francisco Acosta, profesor de historia en la universidad, investigador, y director de Concor.

