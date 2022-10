'Liminar', de Emma Weaver, se lleva el Premio del Público de Flora 2022

El Premio del Público del Festival Internacional de las Flores, Flora, de este año ha sido para la instalación 'Liminar', creada por Emma Weaver en el Patio del Reloj de la Diputación Provincial de Córdoba.

La organización de Flora ha dado a conocer este lunes este último premio del festival de 2022, que ha sido otorgado por votación de los visitantes en las redes sociales. El público ha premiado al mar de lirios creado por la artista, dentro de un juego de espejos con los que se podía ver un constante cambio, multiplicándose y transformando la imagen de las plantas con distintas lentes.

Emma Weaver (Reino Unido) ha sido la creadora de esta instalación, que presenta espacios que hacen dudar a quien los ve sobre si se encuentran en uno u otro lugar. Un enorme oasis de lirios naranjas abrazan la pequeña fuente del Patio del Reloj del Palacio de la Merced y componen un habitáculo perimetrado por espejos y paneles con lentes desde donde ver desde disferentes prismas la creación.

El olor de los lirios inunda el espacio, mientras el color naranja de las flores y el verde de sus tallos componen la postal que se abre ante los ojos de los visitantes, expectantes por ver qué se esconde detrás de los paneles que se ven a primera vista. La autora, que viene del mundo de las Bellas Artes, de la Central San Martin, una de las escuelas de arte más importante del mundo, no deja indiferente con su composición que transporta a un campo de lirios.

