Un jubilado cordobés cobra, de media, 209 euros menos que otro del resto de España

Un jubilado que vive en la provincia de Córdoba es cada mes 209 euros más pobre que otro que lo hace en el resto de España. Según los datos del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, un jubilado cobra, de media, 985 euros al mes en la provincia de Córdoba. En España la media es mucho más alta y se va a los 1.194 euros al mes. En Andalucía baja algo, pero sigue siendo superior que a la cordobesa, ya que está en 1.078 euros al mes.

El informe, elaborado con los datos del pasado mes de noviembre, señalan que en Córdoba todos los pensionistas cobran, de media, menos que en el resto de España. Así, la pensión media (se suman incapacidades, orfandad, viudedad) está en 860 euros en Córdoba, frente a los 929 euros de Andalucía y los 1.038 del resto de España.

Los pensionistas cordobeses son de los más pobres de España. Aún cobran menos en Cáceres, en Jaén, en Lugo y en Pontevedra. La clave está en las cotizaciones. El mercado laboral de todas estas provincias tiene varias coincidencias: muchísimas mujeres que no han cotizado en las últimas décadas y una dependencia importante del empleo en el campo, el que tiene las peores pensiones de todas.

Por otra parte, este miércoles el Gobierno ha confirmado la subida de las pensiones del 2,5% en 2022, tras ratificarse el dato del IPC de noviembre. El alza de las pensiones contributivas en 2022 situará así la mínima de jubilación en 10.103,8 euros anuales, es decir, 721,7 euros mensuales en 14 pagas. Por otro lado, la máxima alcanzará los 39.468,6 euros anuales, 2.819,1 euros al mes.

