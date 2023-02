José Perea, el diseñador cordobés que crea vestidos en directo y en menos de dos horas

El diseñador de Hinojosa del Duque, José Perea, creó un vestido de pasarela “en vivo” en menos de dos horas durante la Semana Internacional de la Moda Flamenca (Simof). La pieza abrió el último desfile de esta pasarela sevillana participando de esta forma en un acto benéfico y donando lo recaudado al Banco de Alimentos.

Hinojosa del Duque, Madrid y Argentina. El diseñador cordobés no ha parado durante su carrera. Jose Perea, natural de este municipio cordobés, ha explicado que hizo parada en el país latinoamericano para participar en la versión argentina de Maestros de la Costura, que en el país sudamericano se llama Corte y Confección. “Fui para tres meses y estuve allí casi ocho ya que me pilló la pandemia”. El cordobés, que se define como autodidacta, también ha dejado grandes momentos en la televisión española.

Durante el Mediafest Night Fever emitido por Telecinco, el diseñador le regaló a Rocío Carrasco un vestido homenaje a su madre “con la cara de Rocío Jurado” y como ha indicado “lo van a exponer en su museo de Chipiona”. Este vestido, según indica el diseñador, formó parte de una de sus anteriores colecciones de Simof.

Además, Perea ha vestido a personalidades de la talla de Pastora Soler, además de participar en programas como Fiesta, Sálvame o Ya son las ocho. Perea es muy activo en redes, rondando la cifra de más de 100.000 seguidores compartiendo cada detalle de sus diseños y de su carrera.

Al cordobés le apasionan los retos y esta vez la capital hispalense ha sido su escenario y nunca, mejor dicho, ya que ha sido capaz de crear un vestido de flamenca en “menos de dos horas y en ”vivo“. ”La gente que pasaba por ahí me miraba como si fuera una película“.

El joven ha creado un diseño muy especial donde se podía leer el nombre de la pasarela sevillana. Un vestido bicolor con un escote muy pronunciado y una espectacular cola de volantes en negro. Este vestido, que nació el sábado en menos de dos horas, fue el encargado de abrir el desfile benéfico del domingo, Andalucía Icónico Flamenco, en beneficio del Banco de Alimentos.

