La Jefatura de Tráfico traslada a Sevilla las competencias para eventos deportivos y vehículos especiales

La Jefatura Provincial de Córdoba ha delegado en Sevilla dos competencias: las autorizaciones de eventos deportivos y sobre los vehículos especiales. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó en febrero de este año una resolución de la Administración General del Estado por el que se delega el ejercicio de las competencias en materia de eventos deportivos a Sevilla. Antes, ya estaba en vigor la de vehículos especiales.

El argumento de Tráfico es que “actualmente la Jefatura Provincial carece de los medios personales necesarios para una correcta expedición de las autorizaciones que, conforme a las anteriores instrucciones le corresponden”. Mientras no los tenga, las competencias cordobesas se ejercerán desde Sevilla.

En este sentido, el grupo parlamentario de Vox en el Congreso ha preguntado al Gobierno sobre esta situación, si es algo común en el resto del país y los perjuicios que puede ocasionar a los vecinos de Córdoba, ya que en muchos casos se tienen que trasladar hasta Sevilla para llevar a cabo estas gestiones.

Por otra parte, Vox también ha registrado una pregunta sobre la denuncia presentada por un particular contra la jefa provincial de Tráfico, Piedad Sánchez, por el supuesto uso con un vehículo particular del aparcamiento oficial de la delegación en Córdoba.

