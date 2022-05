El Infoca activa un servicio extraordinario de vigilancia en zonas forestales ante el aumento de las temperaturas

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través del dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Andalucía (Infoca), ha activado un servicio extraordinario de vigilancia en zonas forestales ante el aumento de temperaturas en toda la comunidad, que rozarán los 40 grados en algunas comarcas de la región.

Este servicio extraordinario de vigilancia, ya anunciado el pasado martes por la propia consejera, Carmen Crespo, contempla la programación de vuelos preventivos de un avión de coordinación, posicionado en el aeropuerto de Sevilla, sobre zonas forestales a lo largo de los próximos días. Además, estarán operativos alrededor de 70 puntos fijos de vigilancia de primer orden (torretas), para poder detectar de forma incipiente los incendios que puedan producirse para así actuar con la mayor diligencia.

Asimismo, Andalucía tiene posicionados y disponibles para intervención durante estos días un helicóptero semipesado de transporte y extinción; tres helicópteros de transporte y extinción de gran capacidad; dos helicópteros pesados bombarderos de gran capacidad; dos aviones de carga en tierra semipesados y el avión de coordinación aérea y vigilancia, anteriormente citado. La dirección operativa del Infoca activará además el servicio de drones del dispositivo para observar desde el aire posibles emergencias y velar por el entorno natural.

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y desde el propio Infoca, se ha realizado un llamamiento a toda la población a extremar las precauciones en los espacios forestales andaluces. Asimismo, se ha pedido a todos los ciudadanos que, ante cualquier avistamiento de humo o llama, avisen a los servicios de emergencias a través del teléfono 112.

Es importante dar una localización del incendio lo más aproximada posible y en caso de compartir información en redes sociales, geolocalizar las fotos e indicar la hora en las que fueron tomadas. Estos detalles ayudan a conocer con antelación el posible escenario que se van a encontrar los medios activados.

