Se incrementan hasta llegar a 1.773 los casos activos de violencia de género en Córdoba

El informe publicado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que recoge los datos hasta abril de 2023, señala que en la provincia de Córdoba hay 1.773 casos activos por violencia de género, lo que supone un aumento respecto a septiembre del año pasado, cuando se contabilizaron 1.654 casos.

La violencia de género ha dejado en la provincia de Córdoba 23 mujeres asesinadas desde que comenzaron los registros en 2003. Aunque durante este año no se ha notificado ninguna muerte por este motivo en Córdoba. Es la tercera provincia andaluza con menos asesinatos y en la comunidad se han registrado 245 feminicidios hasta abril de 2023.

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, denominado como Sistema VioGén, recoge en la provincia de Córdoba 1.773 casos activos, de los cuales 23 son de alto riesgo, 326 de nivel medio y 789 de bajo riesgo. En el resto de los casos no se ha apreciado riesgo para la víctima. Esta consideración resulta fundamental para evaluar el seguimiento y la protección necesaria para las mujeres dentro del sistema.

El Sistema VioGén coordina diferentes instituciones con competencias en esta materia para facilitar la atención y protección de las víctimas. Además, integra toda la información necesaria en cada caso para estimar el riesgo y ejercer una labor preventiva al emitir alarmas y avisos.

Los datos, desgranados por edad, desvelan que 30 de estos casos corresponden a víctimas menores de 18 años. La franja de edad con más víctimas es entre 31 y 45 años, con un total de 751 mujeres dentro del sistema.

Desde el Ministerio de Igualdad se supervisa que los condenados no incumplan las órdenes de alejamiento y pongan en peligro la integridad física de las víctimas. Para ello se instalan medios telemáticos que avisan de la cercanía de estos. En Córdoba hay un total de 144 dispositivos activos, a fecha de abril de este año, lo que supone un 20% más que en el mismo periodo del año anterior.

Andalucía es la comunidad con mayor número de dispositivos activos, con un 36%, a 23 puntos de diferencia de la segunda de la lista, la Comunidad Valenciana.

Las estadísticas publicadas por el Ministerio de Igualdad recogen que las llamadas registradas en la provincia de Córdoba al teléfono 016 han descendido hasta las 67. En total, 16 menos si se compara con los datos del mismo mes de 2021.

Otro servicio disponible en las provincias españolas es el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (Atenpro), en el que actualmente hay 299 usuarias activas, un 15% más que el año anterior. Las usuarias activas en Andalucía suponen un 19% de las usuarias en España.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016.

Otro de los medios con los que cuentan las víctimas es el teléfono 112 o los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), así como la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la policía con geolocalización.

