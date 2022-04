Hito en el Reina Sofía: realiza seis trasplantes y recibe dos donaciones en menos de 24 horas

El Hospital Universitario Reina Sofía ha realizado en menos de 24 horas un total de seis trasplantes de órganos y dos extracciones multiorgánicas. Todos los programas de trasplantes que ofrece el hospital han estado activos durante esa jornada, ya que se han realizado dos trasplantes hepáticos, uno de corazón, uno de pulmón (unipulmonar), uno renal y otro combinado de páncreas-riñón. Además, los profesionales también han trabajado en la extracción de órganos y tejidos gracias a la generosidad de dos pacientes.

Se trata de un hito en el hospital ya que es un volumen de actividad poco frecuente que requiere de la coordinación de muchos profesionales de diferentes especialidades y la disposición de los recursos necesarios para dar respuesta en tiempo y con calidad.

Concretamente, el hospital ha destinado a toda esta actividad un total de tres quirófanos de manera simultánea y más de un centenar de profesionales sanitarios y no sanitarios del Hospital Reina Sofía y del Centro de Transfusión, Tejidos y Células, así como de los equipos coordinadores de trasplantes, que han tutelado todo este operativo, ya que los órganos se envían y provienen de diferentes comunidades autónomas. También clave el conjunto de profesionales no sanitarios que permite el transporte aéreo y terrestre de los órganos, forenses, jueces, etc

Según destaca el coordinador de trasplantes del hospital, José María Dueñas, “es un trabajo extraordinario fruto de la generosidad de muchas personas y del esfuerzo y compromiso de muchos profesionales, que ha permitido que 6 personas tengan una nueva oportunidad para mejorar su calidad de vida”. En estos momentos, las personas trasplantadas se recuperan satisfactoriamente en el hospital.

El Hospital Reina Sofía agradece la solidaridad de las familias que lo han hecho posible y el trabajo de todos los equipos trasplantadores, de los profesionales implicados en cada una de las fases del trasplante y, cómo no, de las diferentes coordinaciones de trasplantes, cuyo trabajo garantiza el correcto desarrollo de toda esta actividad.