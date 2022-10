¿Es gripe o Covid? Aumenta la venta de test duales en las farmacias

Con la llegada del otoño y el próximo invierno, como cada año llega la temporada de gripe y, en la actual pandemia, el aumento de casos de Covid. Sin mascarillas obligatorias salvo en el transporte y en los centros sociosanitarios, puede repuntar el contagio de estas enfermedades transmitidas por dos virus que comparten un modo de propagación similar a través de gotículas o aerosoles respiratorios que se liberan al hablar, estornudar o toser, pero que tienen distintos niveles de gravedad. Y, ante ello, ya se ha notado un aumento en la venta en las farmacias de Córdoba de los denominados test duales: una única prueba que muestra si se padece gripe o Covid.

Se trata de una única prueba, que se puede realizar en casa como el test de Covid, y que detecta si el virus que se tiene es el coronavirus o bien la gripe tipo A o tipo B. Además, se venden por el mismo precio de 2,94 euros que los test sencillos de coronavirus y, ante la llegada del otoño y el aumento de resfriados comunes y otras enfermedades respiratorias con síntomas similares, las farmacias están viendo cómo se incrementa la venta de estos test duales, aunque aún son poco conocidos entre el público.

“Tenemos a la venta los test duales desde hace un par de semanas”, señala David a Cordópolis desde la Farmacia Avenida de América. “Ahora mismo, somos nosotros los que se los estamos dando a conocer a los clientes”, cuenta sobre cómo les explican la existencia de los test duales a quienes se acercan para comprar una prueba de Covid o bien algún medicamento para los síntomas de la gripe.

“No saben que existen” pero, asegura, “al final, por el mismo precio, se llevan el test doble”, que con una única prueba descarta una u otra enfermedad. Además, de cara a este otoño, empiezan a incrementarse las afecciones que cursan síntomas como el Covid o la gripe, y la llegada de clientes a las farmacias se incrementa.

Es lo mismo que han detectado en La Botica de Berta y Arita, en la Plaza de Colón, donde los test duales de gripe y Covid han visto incrementada su venta en las últimas semanas. “Mucho, mucho”, dice Verónica, sobre una demanda que hace que cada día vayan despachando este tipo de pruebas.

En esta farmacia cuentan con ellos desde hace tiempo, explican, y “como últimamente se van incrementando los resfriados y demás, la gente se los lleva para ir descartando”. “A algunos clientes se lo recomendamos nosotras -a quienes no saben de su existencia-; y otros sí vienen pidiéndolos directamente”.

Que la prueba que descarta Covid, gripe A o gripe B tenga el mismo precio también ayuda, señalan, a que quienes tienen unos síntomas parecidos se decidan finalmente a comprar el test dual y conocer si padece alguno de esos virus.

Hay que recordar que era a comienzos del mes de octubre cuando arrancaba la campaña de vacunación tanto contra la gripe como con la cuarta dosis contra el Covid para las personas mayores de 80 años, los usuarios de residencias y los profesionales sanitarios. Y esta misma semana, Salud ha comenzado la vacunación de la gripe para niños entre 6 y 59 meses, por primera vez en Andalucía, así como la vacunación contra la gripe combinada con la segunda dosis de recuerdo de la Covid-19 para personas a partir de 65 años, personas con patologías crónicas de 5 a 64 años, grandes dependientes en sus domicilios y sus cuidadores profesionales y embarazadas.

