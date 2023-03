El Gobierno convocará a la Junta para reactivar la Variante Oeste de Córdoba

El secretario de Estado de Infraestructuras del Gobierno de España, Xavier Flores, ha anunciado en el Congreso y a preguntas del diputado del PP Andrés Lorite que el Ejecutivo tiene previsto convocar a la Junta de Andalucía a una reunión para retomar la construcción de la segunda fase de la Variante Oeste de Córdoba. Esta fase supone la unión del puente de Ibn Firnás con la A-431, la carretera de Palma del Río, algo que permitirá evitar el tránsito de vehículos de mercancías por las inmediaciones del casco urbano de la ciudad de Córdoba.

Flores respondió a Lorite que el convenio inicial entre la Junta y el Gobierno se firmó en 2006. Ese convenio, aseguró, preveía que el gobierno andaluz asumiese la titularidad de la carretera que se construyó para dar acceso al puente de Ibn Firnás y a financiar parte de aquellas obras algo que, insistió, nunca ocurrió. Posteriormente, en el año 2015 se revisó el proyecto de obra, pero “se descartó” por el Gobierno del PP, sostuvo.

Ahora, “y ante el interés de la Junta”, que ha remitido dos escritos al Gobierno de España para que se reinicie el proyecto de obra, el Gobierno ha librado una partida de medio millón de euros en los Presupuestos Generales del Estado para volver a diseñar el proyecto de obra que ha caducado. Así, el secretario de Estado anunció en el Congreso de los Diputados que “vamos a convocar reunión entre ambas administraciones, para revisar y articular mecanismos necesarios para el desarrollo del proyecto”.

La obra es altamente demandada por el Ayuntamiento. La construcción de estos 2,3 kilómetros de carretera enlazarían directamente el centro logístico de El Higuerón con las autovías del Sur y de Málaga (A-45), sin necesidad de dar rodeos por la ciudad. Actualmente, las escasas mercancías que llegan a esta zona tienen que salir en camión por la carretera de Palma del Río (A-431) hacia la Ronda Oeste. Antes, tienen que atravesar una zona (Las Palmeras, Miralbaida) habitada y regulada por semáforos. Hay otra alternativa: atravesar por una carretera en muy mal estado que cruza el Parque Joyero.

Reacciones del PP

El diputado del PP Andrés Lorite ha asegurado tras la intervención en el Congreso que “el secretario general admite que el proyecto de ejecución de la Variante Oeste es un proyecto de 2015, un proyecto impulsado por el anterior Gobierno del Partido Popular que contaba con 29 millones de euros de inversión plurianual, y que en el últimos PGE redactados y aprobados por un Gobierno del Partido Popular (año 2018) contemplaba dos millones de euros para iniciar la segunda fase de esta carretera”. “Esos PGE no se ejecutaron, y la partida del Gobierno de Sánchez en los PGE 2021 fue de unos ridículos 100.000 euros”, ha agregado.

“Ha sido el PSOE quien ha estado bloqueando este proyecto, unas veces desde el gobierno de la Junta de Andalucía y otras veces desde el Gobierno de España”, ha asegurado, al tiempo que Lorite ha considerado que “el secretario general da un duro revés a los anteriores gobiernos del PSOE de la Junta de Andalucía: habla de las obras de la primera fase que terminaron hace 10 años y que la Junta de Andalucía no ha recepcionado ni está conservando. Hace 10 años la Junta de Andalucía estaba gobernada por el PSOE, y fue ese gobierno quien no recepcionó esa obra posiblemente porque no está finalizada en su integridad, pues falta la segunda fase. Luego ninguna administración puede conservar una carretera que no es de su titularidad”.