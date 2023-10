El Gobierno aspira a tener lista la nueva Terminal del Aeropuerto antes de que acabe 2024

El Gobierno aspira a concluir la ampliación de la Terminal del Aeropuerto de Córdoba antes de que acabe el año 2024. Esta obra es clave para que puedan regresar, casi 40 años después, los vuelos comerciales al aeródromo cordobés y ha sido reclamada por diversas aerolíneas a la empresa pública AENA.

El Ejecutivo ha iniciado ya el proceso de contratación de la obra. De hecho, el pasado 18 de octubre abrió las cuatro ofertas presentadas para ejecutar los trabajos, de las que descartó dos. Dentro del proceso, el Gobierno prevé que en tres meses las empresas adjudicatarias se tienen que encargar de redactar la obra y en los siete meses siguientes en ejecutarla. Las dos compañías que ahora se disputan el contrato han aceptado estas condiciones.

De esta manera, en las próximas semanas está previsto que el Gobierno se decante entre las ofertas de la empresa Sepisur XXI, que ha rebajado en casi un 6% el presupuesto inicial, e Insae Infraestructuras, que ha propuesto un coste de unos 2,9 millones de euros. Con la oferta en firme de estas dos compañías el Ejecutivo se garantiza la celeridad de un contrato que se ha lanzado de manera exprés ante el interés de las empresas aéreas.

De hecho, Binter, Volotea o Vueling han mostrado a la Junta de Andalucía su intención de operar desde el Aeropuerto de Córdoba, siempre y cuando se amplíe la terminal actual, ya que apenas hay espacio para acoger a todos los pasajeros de un avión estándar. La ampliación supone de facto duplicar esa capacidad. El aforo superaría la de los 400 pasajeros.

Así, se han diseñado actuaciones en las principales áreas funcionales, como la sala de embarque, que dispondrá de más de 350 metros cuadrados, la sala de recogida de equipajes, también con una superficie superior a los 350 metros cuadrados, y el vestíbulo de salidas, que alcanzará los 100 metros cuadrados.

Este proyecto, que da continuidad a la reforma y modernización realizadas ya en la terminal actual, responde al creciente interés de las aerolíneas por operar con el destino Córdoba y permitirá optimizar la dotación de medios en los diferentes sistemas. Gracias a ello, los procesos aeroportuarios ganarán confortabilidad y agilidad.

Así, entre otras mejoras, se incorporará un nuevo mostrador de facturación (pasará a tener tres) o un equipo de Rayos X adicional (tendrá dos) en el control de seguridad, que también dispondrá de dos lectoras automáticas de tarjetas de embarque y una zona para que los pasajeros puedan distribuirse en cola antes de acceder al filtro.

La obra incluye los trabajos propios de una nueva edificación (estructura, arquitectura e instalaciones) y se desarrollará mediante una construcción modular, una opción innovadora que ofrece los mismos niveles de calidad que la construcción tradicional.

Por otra parte, esta técnica reduce tanto los plazos de ejecución (entre un 30 y un 50 por ciento) como el impacto ambiental, ya que la actividad en el emplazamiento donde se acomete la obra se reduce un 80 por ciento y la generación de residuos es significativamente menor.

El proyecto de ampliación de la terminal contempla, además, la mejora de todas las fachadas, la renovación del acerado y la habilitación de viales de acceso adecuados a la nueva realidad de las instalaciones.

