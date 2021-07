La Fundación La Arruzafa atiende a más de medio millar de escolares cordobeses

La campaña de prevención oftalmológica ‘Mira por l@s niñ@s’, que un año más ha realizado la Fundación La Arruzafa (FLA) con profesionales del Hospital La Arruzafa (HLA), ha atendido a más de medio millar (534) de escolares cordobeses de entre cuatro y seis años en la edición 2020-2021, diagnosticando que dos de cada diez de los alumnos revisados padecía alteraciones de visión no detectadas previamente.

La iniciativa, de cariz gratuito y que ha contado con la colaboración de la Delegación de Educación, Infancia y Deportes del Ayuntamiento de Córdoba, la Fundación Obra Social La Caixa y el apoyo de General Óptica, se ha llevado a cabo a lo largo del recién concluido curso escolar, contando con la participación de niños y niñas de un total de veintiún centros de enseñanza cordobeses.

Por primera vez, gracias al acuerdo rubricado entre la institución local y las fundaciones citadas, esta iniciativa, que suma catorce ediciones, ha dotado una unidad móvil para llevar a cabo revisiones presenciales en ocho colegios de la capital cordobesa ubicados en zonas de transformación social.

El equipo de treinta profesionales (oftalmólogos, optometristas y auxiliares) que ha participado en la campaña se ha podido desplazar a los colegios Andalucía, Albolafia, Gloria Fuertes, Miralbaida, Antonio Gala, San Juan de la Cruz, Abderramán y Jerónimo Luis Cabrera, donde se trasladó dicho dispositivo médico y en los que se ha atenido a 280 escolares, 71 de ellos padecía algún defecto de visión.

Asimismo, en las instalaciones del HLA, donde se llevaba desarrollándose habitualmente la campaña con colegios cordobeses que asistían con su alumnado para que fuera sometido al estudio visual, se ha revisado al resto de escolares pertenecientes a los colegios El Tablerillo, Colegio Córdoba,Tirso de Molina, Sagrado Corazón, Aljoxani, Virgen del Carmen, Colegio Miraflores, Kinder, Santa Victoria, La Salle, San Fernando, Cruz de Juárez y Bambi.

El coordinador la Unidad de Oftalmología Pediátrica del HLA, Diego José Torres García, también supervisor y responsable de dicha campaña, ha explicado que “este año hemos detectado un porcentaje mayor de defectos visuales, un cinco por ciento más con respecto a la edición anterior, especialmente en los colegios ubicados en zonas de transformación”.

A este respecto añade que “a importancia de detectar este tipo de defectos a una edad temprana significa que los podemos tratar y recuperar visiones, cuando más adelante no se podría hacer; por eso, es importante hacerlo alrededor de cuatro o cinco años como muy tarde. El tipo de estudio que hacemos consta de un test de agudeza visual y visión binocular, que nos permiten diagnosticar a la gran mayoría de niños con problemas. Este tipo de defectos son indetectables tanto para los padres como para los profesores. Son niños que, a lo mejor, podrían rendir más si se advirtieran este tipo de defectos, de ahí su importancia para el desarrollo personal de cada escolar”, concluye.

