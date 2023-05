Fotos de premio... y que acaban en una gran exposición: ¡ya está aquí #Patiosgram23!

El año pasaron fueron 2.000 las imágenes que poblaron el Instagram de Cordópolis. El concurso de fotografía durante los patios de Córdoba más veterano de la ciudad regresa a partir de este martes en una edición muy especial. Y es que tu trabajo puede acabar formando parte de una gran exposición fotográfica que prepararemos en la sede de la Fundación Cajasol en Córdoba. ¿A que mola?

#Patiosgram nació en la edición de los patios del año 2013 como una forma de ver el concurso con otras miradas. Desde entonces, Cordópolis ha recibido miles de fotografías de aficionados, visitantes y amantes de los patios y el Mayo Festivo de Córdoba. Cada edición ha ido aumentado de manera espectacular el número de participantes. Ahora tenemos nuevo hastag: #Patiosgram23

Apúntatelo bien si quieres participar de manera correcta. En Instagram, debes etiquetar cada fotografía con el hashtag #patiosgram23. Debes seguir también a Cordópolis en esta popular red social (la más importante de la provincia, según el último estudio de The Social Family) y al perfil oficial de la Fundación Cajasol (@fundacioncajasol). Las mejores fotos serán subidas por nuestro equipo de imagen al feed de Instagram, donde te lloverán los likes. Ya en junio, el equipo de fotografía de este periódico se reunirá en una reunión cautelarísima de la que saldrá una fumata blanca. Y no solo habemus papam, sino dos ganadores más.

Así, tendremos tres ganadores. El primer premio recibirá una gratificación de 600 euros, el segundo 300 euros y el tercero 150 euros. Los premios serán gracias a la co-organización de la Fundación Cajasol y el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba.

Ya en junio te avisaremos de la gran exposición que montaremos en la sede de la Fundación Cajasol con las mejores imágenes de estos últimos 11 años. Son muchos, son muy buenas fotos y son espectaculares. ¡No te lo pierdas!

Y antes de que se nos olvide, estas son las bases:

BASES LEGALES PATIOSGRAM 2023

OBJETO

1.- COMUNICACIÓN DIGITAL CORDOBESA S.L con CIF B56063175, empresa editora del Diario Digital Cordópolis y Fundación Cajasol organizan el Concurso de Fotografía de Patios PATIOSGRAM 2023 entre sus seguidores de Instagram.

PARTICIPACIÓN

2.- Para participar en el concurso deberás ser seguidor de la cuenta de Instagram de Cordópolis (@cordopolis) y Fundación Cajasol (@fundacioncajasol)

3.- El concurso comenzará el 2 de Mayo 2023 a las 12.00 h. y terminará el 14 de Mayo de 20223 a las 00.00 h.

4.- Para participar, el usuario deberá capturar la imagen del concurso y compartirla en el feed de tu perfil de Instagram. Las fotografías deberán ser de todo aquello que rodea esta fiesta declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y las fotografías deberán ser etiquetadas con #patiosgram23.

5.- Cordópolis seleccionará las fotografías finalistas y serán publicadas en nuestro perfil de Instagram junto al nombre del autor. Las fotografías deberán ser inéditas y de este año y no podrán ser seleccionadas para otros concursos.

6.- La obtención del premio depende del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en estas bases y de la aportación por parte del usuario de los datos necesarios para su localización. Los datos del perfil de Instagram deberán ser veraces.

7.- No podrán compartir la misma dirección de correo electrónico diversos participantes. El intento de obtener más participaciones utilizando varias/diferentes direcciones de correo electrónico, identidades, inscripciones y entradas al sistema o cualquier otro método anulará la participación, dando lugar a la descalificación.

8.- El uso de sistemas automáticos de participación está prohibido y supone la descalificación.

9.- En caso de conflicto con una inscripción, se podrá pedir a cada uno de los ganadores que aporte pruebas de ser titular autorizado del perfil de Instagram.

10.- Cordópolis se reserva el derecho de descalificar a cualquier persona que manipule, a su entender, el proceso de participación o el funcionamiento del concurso o incumpla estas bases de manera perjudicial o antideportiva.

FALLO

11.- El fallo del jurado se publicará el día 8 de junio de 2023 en las redes sociales de Cordópolis y Fundación Cajasol y de él saldrá el ganador.

12. El jurado del concurso estará compuesto por el equipo de Cordópolis y otros fotoperiodistas.

13.- Contactaremos con el ganador por su perfil de Instagram. Si no se consigue contactar con el ganador en el plazo de tres días, se avisará al siguiente clasificado

PREMIOS

15.- Se otorgarán tres premios a las tres fotografías elegidas por el jurado. El primer premio será 600€. El segundo premio 300€ y el tercer premiado 150€. Los premios serán entregados en la inauguración de la exposición de las fotografías finalistas de 2022 en la Fundación Cajasol. Se concretará día y hora para recoger el premio y se realizará una fotografía de los premiados y patrocinadores que servirá para ilustrar la noticia de los ganadores que se publicará en el Diario Digital Cordópolis.

15.- El ganador podrá renunciar al premio, pero en ningún caso podrá canjearlo por otro distinto.

16.- Las fotografías premiadas y una selección de las finalistas serán expuestas en una exposición que tendrá lugar en la sede de la Fundación Cajasol en mayo de 2024.

PUBLICIDAD

17.- Excepto en casos en los que esté prohibido, la participación en este Concurso implica la autorización por parte de los ganadores y finalistas para que Comunicación Digital Cordobesa S.L utilice su imagen y datos para fines promociónales relacionados con dicho Concurso, sin que exista pago o contraprestación.

18.- Los datos facilitados serán utilizados exclusivamente para este Concurso y no formarán parte de ninguna base de datos. Los titulares podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos, de acuerdo con la normativa aplicable.

RESPONSABILIDAD

19.- Los ganadores aceptan exonerar y mantener indemne a Comunicación Digital Cordobesa S.L frente a cualquier reclamación o demanda derivada de la participación en el Concurso o de la recepción o uso indebido del premio, en la medida admitida por las leyes aplicables. La presente exoneración no afectará a sus derechos irrenunciables.

20.- Comunicación Digital Cordobesa S.L se reserva el derecho de cancelar, suspender y/o modificar el concurso en caso de fraude, fallos técnicos o de que cualquier otro factor más allá del control razonable impida, a su juicio, la integridad o el funcionamiento adecuado del mismo.

21.- Comunicación Digital Cordobesa S.L se reserva el derecho de reclamación de daños por parte de cualquier persona en la medida permitida por la ley ante cualquier intento de impedir de manera deliberada el funcionamiento legítimo del Concurso.

22.- Comunicación Digital Cordobesa S.L no se hará responsable de: (1) información incorrecta o imprecisa, ya sea causada por los participantes, errores de impresión o por cualquiera de los programas u equipos asociados a o utilizados en el concurso; (2) fallos técnicos de cualquier tipo; (3) intervención personal no autorizada en cualquier momento del concurso; (4) errores técnicos o humanos en la gestión del concurso o tratamiento de los participantes.

OTROS

23.- La participación en el concurso implica la aceptación plena e incondicional de todas sus bases, siendo las decisiones de Comunicación Digital Cordobesa S.L en todos los aspectos relativos al Concurso definitivas y vinculantes.

24.- Instagram no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a ella. Eres consciente de que estás proporcionando tu información a Comunicación Digital Cordobesa S.L y no a Instagram.

