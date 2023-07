Los fogones de 'Masterchef Celebrity' se encienden para un rodaje en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha firmado este lunes un acuerdo para rodar uno de los programas de la octava edición de Masterchef Celebrity en la ciudad. La grabación de unas de las pruebas de exteriores del famoso concurso de cocina de TVE tendrá lugar esta semana en el Alcázar de los Reyes Cristianos y en el restaurante Noor del chef cordobés Paco Morales.

La propuesta del delegado de turismo en el Ayuntamiento de Córdoba, Daniel García-Ibarrola, contará con una aportación de 15.150 euros por parte del Consistorio. Estos gastos estarán divididos en 3.630 euros para el alojamiento del equipo del programa; 1.890 euros para traslados internos por la ciudad; 3.630 euros de un generador eléctrico; 2.000 para una carretilla y transpaletas. Por otro lado, 3.000 euros para personal auxiliar para montajes, control, seguridad, etc. y, por último, 1.000 euros para otros imprevistos.

Así mismo, para la grabación se cederán contenedores de la empresa municipal de saneamientos de Córdoba (Sadeco), además de contar con la presencia de un enfermero de QuirónSalud para cualquier incidente en las cocinas.

Este lunes han llegado a Córdoba los primeros miembros del equipo técnico, el martes se procederá al montaje de las instalaciones y la grabación, por último, se realizará el próximo miércoles 19 de julio. Así lo señala en el contrato al que ha tenido acceso este medio.

En esta octava edición del famoso talent de cocina de TVE, participarán personalidades como Eduardo Casanova, Tania Llasera, Jesulín de Ubrique, Toñi Moreno, Daniel Illescas, Los Morancos o Jorge Sanz.

