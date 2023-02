Fernando Tejero confiesa haber sufrido “abusos y 'bullying'” durante su adolescencia

El actor cordobés Fernando Tejero se ha pronunciado este fin de semana sobre las denuncias por agresión sexual sobre el productor Javier Pérez Santana por unos hechos que habrían ocurrido tras la gala de los Premios Feroz. Como previa a los Premios Carmen, y preguntado por ello, Tejero aseguró que “dentro de la profesión” no ha vivido situaciones de este tipo ni ha conocido de cerca a compañeras o compañeros que las hayan padecido, pero sí reconoció haber sufridos “abusos y bullying” durante su adolescencia.

A las preguntas de la agencia Gtres, el actor explicó que aunque no estuvo presente en la gala de los Premios Feroz, “todo lo que sea denunciable y haya ocurrido, se tendrá que pagar, para eso está la justicia”. Dicha gala se celebró el pasado 28 de enero y fue esa misma noche cuando la actriz Jedet denunció al productor del filme nominado Mi vacío y yo, que fue puesto en libertad con cargos el domingo 29 por la noche.

La presunta agresión se sufrió en torno a las seis de la mañana y también se realizó otra denuncia, esta vez hecha por un hombre, por otra presunta agresión. Según la propia Asociación de Informadores Cinematográficos de España, fue el equipo de seguridad del evento quien asistió a un hombre y una mujer, que sufrieron tocamientos y acoso continuo por parte de los supuestos autores, “miembros del equipo de una de las películas nominadas a los premios Feroz”.

Tras expresar su opinión sobre estos hechos, Tejero ha reconocido que él sufrió “abusos y bullying” en su adolescencia, cuando apenas tenía 13 o 14 años “de gente del barrio que pensaba que era amiga”. “Hoy estos abusos tienen nombre y por suerte la gente denuncia, pero antes estaba más normalizado. A mí me insultaban y me llamaban maricón porque todo estaba relacionado con la homofobia”. Ya en una entrevista para Cordópolis, el actor aseguró que en su propia casa vivió las consecuencias propias de la homofobia.

