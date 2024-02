Felino, la firma de ropa desde Villaviciosa para reivindicar el mundo rural

Apenas llegan a la treintena y Juan Hernández y Alejandro Tudesqui han apostado por, desde lo local, reivindicar el valor y la importancia del mundo rural, la aventura y la montaña a través de una firma de ropa. ¿Su nombre? Felino. Enclavados en Villaviciosa de Córdoba, en plena Sierra Morena, esta startup ha apostado también por que el lince sea el protagonista de su marca, ya que se trata de un animal en grave peligro de extinción y que actualmente solo sobrevive en esta zona de Córdoba y en Doñana.

A estos dos cordobeses les une una amistad de las que suele calificarse “de las de toda la vida”. Hernández recuerda que entre las múltiples conversaciones que han tenido durante años ha sido la de “montar algo juntos”, aunque “nunca se ha dado la posibilidad”. Pero todo cambió en 2022, cuando Tudesqui barajó la posibilidad de crear una marca de ropa. “Los dos vimos factible la idea y tiramos para adelante”.

Así que, Tudesqui abandonó su trabajo en un aserradero de madera y Hernández decidió compatibilizar su empleo en una empresa familiar dedicada a la construcción con esta apuesta empresarial. Lo primero fue decidir el nombre de la marca de ropa con la que ellos querían reivindicar la riqueza del mundo rural. Después, vino el logo. Entre tanto, contactaron con diferentes proveedores para la fabricación de la ropa, que se hace íntegramente en fábricas españolas, “buscando siempre la mejor calidad”, moviéndose por compañías localizadas en Córdoba, Priego de Córdoba, Sevilla, Madrid o Alicante.

Por el momento, la firma tiene dos línea,: hombre y unisex, y los buques insignias son las sudaderas y las camisetas. Hace un año, y poco a poco, las primeras ventas empezaron a producirse. Cómo no, en el pueblo de estos emprendedores, que agradecen a sus vecinos cómo se han volcado para apoyarles. Después llegaron las ventas por Internet, un momento realmente “alegre” para estos dos jóvenes que se han encontrado con las dificultades propias de poner en marcha una empresa desde cero.

Aunque ahora únicamente son dos los trabajadores de Felino, las pretensiones de la firma es crecer y generar empleo, contribuyendo así a fijar la población tanto a Villaviciosa como a pueblos colindantes y a potenciar el desarrollo económico de zonas rurales desde dentro, desde lo local.

