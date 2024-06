Estrés térmico severo: así es un paseo turístico por el centro de Córdoba en una tarde de verano

Agosto de 2023 fue el más caluroso de la serie histórica. Córdoba registró la temperatura más alta de Andalucía y sufrió 16 días de ola de calor. ¿Cómo lo pasaría un turista visitando el casco histórico en esas condiciones?

Para poner datos a la sensación de sofoco que se experimentó durante estos días (y muchos otros del verano) los investigadores Manuel Ruiz de Adana y José Luis Sánchez Jiménez, del grupo TEP 974 - Research Group in Applied Thermal Engineering de la Universidad de Córdoba realizaron una evaluación experimental del confort térmico exterior en un itinerario turístico típico cordobés de tres horas de duración por el centro histórico de Córdoba.

Los resultados mostraron niveles extremadamente altos de estrés térmico en todos los índices bioclimáticos, “que son aquellos que permiten estimar el estrés térmico que sufre una persona en función de distintos parámetros ambientales” explica el profesor Manuel Ruiz de Adana.

Así, en ese paseo por la zona de la Ribera, Puente Romano, Mezquita, Alcázar y Calahorra entre las 16:30h y las 19:30h llevado a cabo en un día normal de verano (6 de julio de 2023), un día con ola de calor (28 de junio) y un día con mayor intensidad de calor, denominado 'superola de calor' (10 de agosto) se registraron valores de estrés térmico muy severos para el primero y extremos para los segundos.

Teniendo en cuenta que los termómetros experimentan una realidad más limitada que los humanos, se usaron distintos índices bioclimáticos para conocer la realidad del cuerpo humano en esos paseos. Entre ellos, el Índice Universal de Clima Térmico, o UTCI por sus siglas en inglés (Universal Thermal Climate Index), que es el más completo por “ajustarse muy bien al mecanismo termorregulatorio de una persona media” señala el investigador.

Los investigadores usaron un poste de medición móvil que simulaba a la persona transitando ese paseo turístico por el centro cordobés, capaz de registrar un conjunto completo de variables climáticas. Durante el trayecto se midieron condiciones ambientales como temperatura radiante, temperatura ambiente, velocidad del aire y humedad relativa a tres alturas diferentes: tobillos, abdomen y cabeza.

Estas mediciones arrojaron valores de UTCI de 43º,9ºC para el día “normal” de verano, 45,6ºC en el contexto de ola de calor y 48,8ºC durante la 'super ola de calor'. Como referencia, el límite de confort térmico en la escala UTCI se sitúa en 26ºC. Teniendo en cuenta que una persona debe mantener una temperatura corporal entre los 36ºC y los 38ºC, estos datos muestran que “para una persona media existen serios riesgos asociados y peligro debido a golpes de calor en estas condiciones” incide Ruiz de Adana. “Hay que recordar que por cada grado que la temperatura ambiente supera esos umbrales, el riesgo de mortalidad atribuible a las altas temperaturas crece entre un 9,1 % y un 10,7 %, es decir, por cada día que hay un episodio de calor extremo, la mortalidad se incrementa, de media, en 3 defunciones al día.”

Estos resultados ponen de relevancia la necesidad de llevar a cabo intervenciones para mejorar el entorno urbano y promover un mayor confort térmico al aire libre para quienes habitan la ciudad a través de medidas como infraestructuras verdes o sombreamientos que, además, mitiguen el efecto 'isla de calor' (el aumento de temperaturas que se produce en la ciudad con respecto al entorno no urbano).

En un contexto de cambio climático con incremento de temperaturas y olas de calor cada vez más frecuentes con resultados como el aumento de muertes por calor (13.320 muertes atribuibles al calor durante el verano de 2023) este tipo de estudios avanzan en la comprensión de las causas y efectos del estrés térmico. En esta línea, el equipo de investigación propone evaluar el estrés térmico en otras rutas de Córdoba y la eficacia de distintas medidas de mitigación empleando mediciones experimentales, herramientas de simulación de estrés térmico exterior y el uso de robots de medida de estrés térmico exterior.

Referencia

