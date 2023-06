'Escaparates con Orgullo' volverán a visibilizar en comercios los derechos LGTBIQ+

Por tercer año consecutivo, Córdoba acogerá la celebración de la iniciativa Escaparates con Orgullo, una intervención artística en comercios de la capital para visibilizar a las personas LGTBIQ+ y sus derechos.

La organización de esta acción acaba de abrir la convocatoria para que establecimientos y artistas participen en esta iniciativa: “Buscamos artistas, comercios del centro de Córdoba con escaparate y sponsors. Escaparates con Orgullo se trata de una acción artística autogestionada, al margen de cualquier institución política, que implica e interrelaciona la defensa de los derechos LGTBIQ+, la promoción del arte joven de la ciudad de Córdoba y la puesta en valor de su comercio local”, exponen.

Así, se lanza a la vez tres convocatorias para participar -comercios, artistas y patrocinadores-, de las que saldrán la ruta de comercios con escaparates intervenidos, la lista de artistas participantes y los sponsors.

Escaparates con Orgullo incuirá diferentes temáticas de las intervenciones, que pueden ir desde la reivindicación en la igualdad de derechos, la diversidad familiar a la visibilidad del colectivo LGTBIQ+, así como el derecho a las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género.

La convocatoria para la participación tanto de comercios -que cederán un escaparate para la intervención artística- como de artistas, se ha abierto del 30 de mayo hasta el 11 de junio.

Tras la resolución de las dos convocatorias se creará una ruta con los comercios seleccionados y los artistas que intervendrán en cada uno de ellos que se darán a conocer a través de las redes sociales del evento.

Las intervenciones de los artistas se realizarán la semana del 19 al 23 de junio y se mantendrán expuestas desde el 24 de junio al 1 de julio. Se otorgarán tres premios, con el dinero de las inscripciones de los comercios y con las aportaciones, tanto económicas como en especie, de los diversos patrocinadores.

El primer y segundo premio se otorgará en base a las votaciones realizadas por un jurado compuesto por un colectivo LGTBIQ+ (o figuras representativas del colectivo) y profesorado de las Escuelas de Arte Mateo Inurria y Dionisio Ortíz. La cuantía de los premios corresponderá al 50% de la dotación disponible para el primer premio y el 30% de la dotación disponible para el segundo.

El tercer premio corresponderá a la votación del público en el Instagram @escaparatesconorgullo -número de likes en el escaparate- y se dotará con el 20% de la cuantía disponible. Todo el proceso de esta iniciativa y su resultado se podrá seguir en las redes sociales de Escaparates con Orgullo.

