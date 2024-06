Detectan varios colegios de Córdoba con una ratio de alumnos superior a la norma

Los centros escolares cierran, en estos días, la organización y las plantillas de funcionamiento para el próximo curso. El sindicato Ustea asegura que se confirma una tendencia que viene alertando en los últimos años: “supresión masiva de aulas públicas, la proliferación de aulas mixtas y la extensión de los conciertos educativos. A esta situación, se suma, además, la existencia de clases con ratio ilegal tras finalizar el período de matriculación en Infantil y Primaria, ahora en junio”.

La ratio máxima permitida en estas etapas es de 25 niños por aula. Estas ratios pueden verse incrementadas, de manera excepcional, hasta en un 10%, por alumnado que acuda al centro, una vez comenzado el curso 2024/2025, por situaciones imprevistas. Por ejemplo, niños y niñas refugiados o que se han mudado de localidad.

USTEA ha detectado que ya a estas alturas del año hay varias aulas que superan ya la ratio legal máxima permitida en período ordinario de escolarización. “Encontramos aulas de 28 alumnos en CEIP Aljoxani (Córdoba), CEIP María Moreno (Villanueva de Córdoba), CEIP María Coronel (Aguilar de la Frontera), CEIP Nelson Mandela (La Carlota) y CEIP Fuente del Moral (Rute). También existen otros centros, en los que ya se suprimieron unidades el pasado curso, y que ahora se encuentran con clases a 27 niños, como es el caso del CEIP Concepción Arenal (Córdoba), el CEIP Noreña (Córdoba) y CEIP San José de Calasanz (Peñarroya), que también superan la ratio legal. Esta situación viene dada por la política educativa de la Consejería de suprimir aulas en la escuela pública dejando a ratio máxima las que se salvan”, señalan.

“La supresión masiva de clases en la red de centros públicos provoca graves consecuencias en los colegios públicos, como el recorte de personal docente y de los recursos para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales”. Es el caso del CEIP Santuario, al que le suprimieron una línea hace un par de años y ello va a provocar la pérdida de dos docentes de Infantil para el curso 24/25, expone este sindicato educativo.

Menos clases

En un número de casos cada vez mayor, la supresión de clases se impone a través de la creación de aulas mixtas en las que convive alumnado de distintas edades, “lo que supone la amenaza real de desaparición de centros completos a medio plazo”, señala el sindicato. “El modus operandi de la administración es limitar, antes del 1 de marzo, las matriculaciones en el nivel de 4 años, donde no ofrecen vacantes, favoreciendo así el aula mixta”. Ustea ha detectado la creación de aulas mixtas nuevas en Infantil, para el curso 24/25, en el CEIP Miralbaida, el CEIP Federico García Lorca, el CEIP Albolafia o el CEIP Obispo Osio, en Córdoba capital. “Ello supone la supresión directa de puestos docentes en el centro”, exponen.

La proliferación de aulas mixtas en las ciudades supone “un importante perjuicio al funcionamiento de los colegios, pero la amenaza es aún mayor en el mundo rural, como ocurre en el CEIP Miguel de Cervantes, en Villanueva del Rey, pues supone un deterioro de la calidad de la enseñanza que afecta, precisamente, a las zonas más castigadas de la Andalucía vaciada”. En este centro, se cierra un aula (la segunda que se suprime en tres años) dejando una sola unidad a ratio máxima permitida con la unificación de los tres niveles de educación infantil (3, 4 y 5 años), aún siendo centro único de la localidad y con la previsión de nacimientos para cursos posteriores que indican la previsible reapertura de la misma. Se trata de una apuesta clara por escatimar los máximos recursos aunque sea por un año, en detrimento de la calidad de enseñanza de alumnado y profesorado.

Otra novedad

“Este curso nos encontramos con una novedad, aún más lesiva, el cierre de centros públicos completos. En nuestra provincia, en el mismo barrio, el CEIP Alfonso Churruca y el CEIP Duque de Rivas en Córdoba, que deja en una situación crítica al resto de centros educativos de la esa zona por carecer de recursos para atender al alumnado y decenas de docentes suprimidos de su puesto de trabajo”, dice Ustea.

Hace tan solo unos días, el 19 de Junio de 2024, se publicó la resolución provisional de creación y renovación de conciertos educativos. Esta resolución confirma que “la red de centros concertados no solo no pierde unidades escolares, sino que las aumenta, con la puesta en marcha de nuevos conciertos en todos los niveles educativos, incluyendo los postobligatorios como Bachillerato y FP y, en particular, en educación especial”. Así, se establecen nuevos conciertos de aulas de educación especial en centros privados de todas las provincias. Centrándonos en la provincia de Córdoba, se han dado conciertos a dos aulas de de Educación Básica Especial Plurideficientes en el centro Santísima Trinidad Sansueña y Virgen del Carmen y un aula de Educación Básica Especial Apoyo a la Integración en el Santa María de Guadalupe, ambos en Córdoba capital.

Más concertados

Mientras tanto, en nuestra provincia, USTEA ha detectado varias aulas TEA que superan la ratio máxima legal permitida, como son: CEIP Carmona Sosa (Palma del río), CEIP Salvador Vinuesa o CEIP Eduardo Lucena en Córdoba capital.

“No podemos dejar de hablar, en relación a la actualidad en la planificación del curso que viene, el brutal recorte de plazas y la deslocalización de los puestos docentes de la FP a distancia. Un recorte de plazas que deja al profesorado IES Trassierra e IES Maimónides y los centros públicos en una situación de inestabilidad absoluta. Esta medida unilateral de la Consejería, supone la pérdida de hasta una decena de puestos de trabajo entre ambos centros. Ante esta situación USTEA ha mostrado su apoyo al profesorado y participará en las movilización de mañana, 26 de junio, en la puerta de la Delegación Territorial, contra el desmantelamiento de la FP Pública a distancia”, señalan.

Desde Ustea exigen a la Dirección General de Planificación y Escolarización que dé marcha atrás en este tipo de prácticas descritas y apueste por una educación pública de calidad, aumento de las plantillas y bajada de ratio en todas las etapas educativas. “Evidenciamos cómo la política educativa del gobierno de la Junta va claramente dirigida a favorecer a los centros privados-concertados, a través de la extensión de los conciertos, en detrimento de la Educación Pública, que sufre una continua sangría de unidades escolares y recorte de recursos humanos y materiales”, concluyen.