Denuncian que la Iglesia proyecta un centro de interpretación de la Mezquita para “acabar con el reduccionismo islámico” de Córdoba

El centro de recepción e interpretación de la Mezquita Catedral de Córdoba que la Iglesia católica ultima en el Palacio Episcopal persigue entre sus objetivos “acabar con el reduccionismo cultural” de la Córdoba islámica“. Así lo reconoce expresamente el propio Obispado en su proyecto de reforma del Museo Diocesano que figura en el expediente administrativo presentado ante la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), según ha difundido la Plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Todos en un comunicado.

“La reducción cultural es tan fuerte”, agrega el documento episcopal, “que tiene la capacidad de eclipsar un brillante pasado visigodo, romano y cristiano”. El texto revela que toda la operación de traslado de las taquillas de la Mezquita al Palacio Episcopal tiene como misión someter a millones de visitantes a una nueva reinterpretación del monumento de la Unesco que busca debilitar su identidad andalusí y musulmana.

El Obispado justifica la “necesidad de rediseñar todo el espacio” del Palacio Episcopal tras constatar que Córdoba se encuentra “marcada con una etiqueta cultural muy potente: la de ciudad musulmana”. Y, lejos de considerarlo como un valor patrimonial y turístico de primer orden, con la Mezquita de Córdoba como emblema mundial, lo ve como un inconveniente.

“El turismo es una de las realidades que manifiesta más claramente este reduccionismo”, insiste el informe. Y agrega: “A pesar de que la oferta turística cordobesa es básicamente cultural, gira casi exclusivamente en torno a un eje: la antigua Mezquita”. Paradójicamente, es la Iglesia católica la que explota económicamente un conjunto monumental único en el mundo, que le reporta casi veinte millones de euros todos los años.

La Plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Todos expone que no es la primera vez que el Obispado, actual administrador del edificio, “se esfuerza por ocultar los valores patrimoniales reconocidos por la Unesco en su declaración como Patrimonio Mundial”. Ya con anterioridad intentó borrar su nombre oficial de Mezquita y adulterar su historia hasta el punto de definir el templo omeya como “intervención islámica en la Catedral”.

La nueva reordenación del recinto expositivo del Palacio Episcopal, con la interpretación de la Mezquita Catedral como eje principal, pretende “proporcionar claves para entender las aportaciones de la cultura cristiana y su papel en la construcción de la ciudad”. En ese marco, se propone coordinar la “actividad cultural diocesana en relación con la Mezquita Catedral”.

El documento de 22 páginas, al que ha tenido acceso la Plataforma Mezquita Catedral, está en consonancia con las líneas generales del Plan Director que el Cabildo Catedralicio presentó el año pasado ante la Consejería de Cultura. La plataforma sostiene que en aquel documento, la Iglesia católica ya marginaba sistemáticamente los valores patrimoniales, históricos y artísticos de la Mezquita de Córdoba para centrarse exclusivamente en el edificio como un templo católico.

La Plataforma Mezquita Catedral ha presentado ante la administración competente numerosos documentos de denuncia por lo que entiende como “un intento continuado de secuestrar los valores originarios del monumento” por parte de la Iglesia católica. Y en el nuevo centro de interpretación que quiere abrir en el Palacio Episcopal, tal como indica en su comunicado, “ya lo declara sin tapujos como objetivo prioritario”.

