El Defensor abre una queja al no haberse aprobado aún el Plan Director de la Mezquita Catedral

El 1 de diciembre de 2021, junto a la Mezquita Catedral de Córdoba, el Cabildo hacía entrega a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía del Plan Director del monumento, un plan de gestión y conservación del emblemático edificio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Más de un año después, el Plan Director no ha sido aprobado aún por la administración autonómica y, por ello, el Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio para conocer el estado de la tramitación del documento.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, con carácter general, ha elaborado un informe de seguimiento sobre los planes directores de las catedrales de toda Andalucía y, en este punto, señala que han “tenido formal conocimiento por parte de las propias Delegaciones Territoriales de Cultura que dichos Planes Directores no llegaron a ser finalmente concluidos ni aprobados en algunos de estos casos”, entre los que cita el caso de la Mezquita Catedral de Córdoba, además de las catedrales de Sevilla y Málaga.

“Los anteriores antecedentes nos invitan a estudiar este particular compromiso de disponer de Planes Directores para las Catedrales de Andalucía en los términos señalados y disponer de información actualizada sobre su situación y gestión”. Y es por ello, que el Defensor ha considerado “oportuno incoar queja de oficio”, al amparo del artículo 10 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz, ante la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

Con ello, reclama ante la Junta conocer el “estado de tramitación” de los Planes Directores “aún no aprobados y si ya dispone de calendarios previsibles para su conclusión y aprobación”, como es el caso de la Mezquita Catedral.Este documento deberá servir para regular los usos, rehabilitaciones y restauraciones en el principal monumento de Córdoba.

Asimismo, el Defensor pide a Cultura información sobre los Planes Directores de catedrales en Andalucía formalmente aprobados, además de sobre la publicación o consulta del contenido de dichos planes.

El Cabildo Catedral de Córdoba hizo entrega en diciembre de 2021 a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía del Plan Director de la Mezquita que había elaborado durante tres años y en el que se recoge cómo regir los usos, rehabilitaciones y restauraciones en el principal monumento de Córdoba.

Posteriormente, a mediados del pasado 2022, se elevaron las alegaciones a dicho documento, entre las que se encuentran las presentadas por la Plataforma Mezquita Catedral Patrimonio de Todos. Este colectivo, que defiende la titularidad pública del monumento que la Iglesia inmatriculó a su nombre, afirmaba en sus alegaciones que “la Iglesia católica ignora los principales valores de la Mezquita de Córdoba reconocidos por la Unesco en el Plan Director que regulará la gestión del monumento universal y que tramita actualmente ante la Consejería de Cultura”.

Desde entonces, nada se ha sabido sobre dicha tramitación por parte de la Junta sobre el documento que debe regir la gestión de la Mezquita Catedral de Córdoba. Desde el Cabildo, siguen a la espera de que Cultura concluya el proceso y se apruebe definitivamente el Plan Director, según han apuntado a este periódico. Cuestionada al respecto la Delegación de la Junta de Andalucía en Córdoba, hasta el momento no ha ofrecido una respuesta sobre el estado de la tramitación, información que ahora reclama el Defensor del Pueblo Andaluz.

