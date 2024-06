Denuncian ser excluidos de un curso subvencionado por el Imdeec a una hermandad tras haber sido admitidos

Cinco jóvenes que solicitaron realizar un curso de bordado organizado por la Hermandad de la Quinta Angustia y subvencionado por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec) han denunciado que, una vez admitidos en dicho curso y después de haber asistido a la presentación del mismo, la hermandad les comunicó por teléfono que eran excluidos. Señalan que esta decisión no se ajusta a las bases y criterios del curso subvencionado con dinero público y han reclamado una respuesta oficial por escrito para conocer las motivaciones de su exclusión.

Raúl Barrena es uno de los afectados y explica cómo la Hermandad de la Quinta Angustia publicitó el pasado 1 de mayo el curso Taller de Bordados, con un plazo de 15 días para apuntarse y con plazas limitadas. Él y sus cuatro amigos solicitaron cursar este taller, en su caso, como medio de encontrar una salida profesional al encontrarse sin empleo y conocer por su orientadora del SAE que el de bordador “es un oficio con demanda al haber pocos profesionales”, explica a este periódico.

“Todos pasamos un proceso de selección que superamos y del que recibimos un correo electrónico en el que se nos indicaba que estábamos admitidos como alumnos del curso”. En concreto, según ha podido comprobar este medio, los responsables de la selección enviaron un correo en el que les señalaban que “habiendo alcanzado con suficiencia el proceso de selección, le comunicamos que ha sido elegido entre los alumnos del Taller de Bordados en este Primer Curso 2024. Por ello, le indicamos que deberá asistir a la presentación oficial y comienzo del curso que tendrá lugar el viernes 31 de mayo a las 17:00h en la sede de la Hermandad”.

Los cinco jóvenes acudieron a la presentación del curso y se les dio cita para el inicio del mismo el jueves 6 de junio a las 17:00 en la casa hermandad, donde se iba a desarrollar.

Llamada para excluirles

“Cual es nuestra sorpresa que, sin haber cambiado ni modificado ninguna circunstancia” -un día antes del inicio del curso-, “recibimos todos una llamada de teléfono en la que se nos indica que no vayamos al curso porque por parte del Imdeec se le ha indicado que no cumplimos con los requisitos establecidos para ser alumnos del curso, derivándonos la hermandad al Imdeec a que este nos dé las oportunas explicaciones por escrito del porqué nos rechazan ahora. La hermandad argumenta que no es competencia de ellos esta decisión”.

Sin embargo, el Imdeec ha dado respuesta por escrito a los jóvenes indicando que este organismo municipal “solo subvenciona el proyecto de formación denominado 'Taller de Bordado y Mantenimiento y Reparación de Enseres de Hermandades y Cofradías', por lo que no forma parte de ningún órgano de selección de los participantes en dicho proyecto, ni valida los criterios de selección para acceder a dicho proyecto”.

Tras esta respuesta, los jóvenes han vuelto a solicitar a la Hermandad de la Quinta Angustia que les remita por escrito el motivo por el que han sido excluidos del curso una vez estaban seleccionados y habían acudido a la presentación. “En la información que se nos dio por correo electrónico no viene ningún requisito para la selección que, para tratarse de una subvención con dinero público, debería de especificar claramente los criterios para la selección, habiéndonos hecho a todos simplemente preguntas del tipo: casado o soltero, edad, si sabemos algo o no de bordado y poco más”.

Al insistir a la Hermandad en recibir una respuesta, alguno de estos jóvenes han recibido como contestación extraoficial que “no les ha gustado que estuviérais en otro taller de bordado”. Raúl Barrena cree que esto no es motivo de exclusión ni en las bases de la convocatoria se aludía a que los alumnos pudieran tener o no formación en bordado. Los cinco afectados realizan un curso de bordado privado con otra hermandad y, por otra parte, han comprobado que en el taller del que se les ha excluido, “sí hay otras personas que también tienen formación y saben bordar”, por lo que siguen sin entender que su formación pudiera estar detrás del motivo para excluirles.

Ante la falta de respuesta y sin argumentación por escrito de su expulsión, los jóvenes acudieron a la cita de inicio del curso este jueves 6 de junio, donde no se les dejó pasar sin que ningún responsable de la Hermandad les atendiera.