Denuncian el abandono de uralita tras el derribo de una nave pública en Hornachuelos

La asociación ambientalista Ecologistas en Acción ha denunciado ante el Servicio de Protección de la naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Córdoba la presencia de uralita abandonada tras el derribo de una nave de titularidad pública en la el término municipal de Hornachuelos (Córdoba).

Según la denuncia comunicada tanto al Seprona como a Medio Ambiente -a la que ha tenido acceso Cordópolis-, se ha constatado la presencia de planchas de fibrocemento -uralita- “algunas de ellas fracturadas”, entre los escombros “en el derribo de una nave de titularidad municipal en el municipio de Hornachuelos”.

La información recibida por Ecologistas en Acción por parte de los propios vecinos de la localidad señala que “habría sido el propio Ayuntamiento de Hornachuelos el responsable del derribo y, por tanto, de la gestión irregular de un residuo que requiere un sistema de retirada y tratamiento acorde con sus características y riesgos potenciales para la salud pública y el medio ambiente en general”.

Por ello, desde Ecologistas en Acción se requiere la actuación del Seprona y de Medio Ambiente ante estos hechos. La uralita o fibrocemento puede liberar fibras de amianto al estar deterioriado o fracturado.

Está demostrado que la exposición a esta sustancia puede causar algunas enfermedades. Así, la retirada de uralita, por el riesgo del amianto, debe hacerse por parte de empresas que estén homologadas y autorizadas para ello.

A medida que va pasando el tiempo y el material se deteriora, el riesgo por dispersión de fibras de amianto y su inhalación es más probable. Esto ocurre cuando el material es manipulado y fragmentado.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!