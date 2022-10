Dejadnos Llorar considera “una vergüenza” el estado de la fosa abierta hace un año en La Salud

A un lado, la zona del cementerio de La Salud donde yacen los restos de militares, pintada recientemente y de blanco impoluto. La pintura hace una L y termina justo en el muro que franquea el cuadro de la Virgen de los Dolores, donde está la gran fosa de fusilados de Córdoba del año 1936.

En esa zona, no hay nada, ni siquiera la pintura blanca, que marque que en ese lugar, aparecieron hace unos meses los restos de al menos 24 personas, todas asesinadas, todas con signos evidentes de muerte violenta. Antonio Deza, presidente de Dejadnos Llorar, no podía reprimir este lunes su malestar ante el estado que presentaba esta gran fosa común respecto a la zona de los militares.

“Me rebosa la indignación por encontrarme la fosa en las condiciones en las que está. Es absolutamente indigno que esto esté en estas condiciones y hago culpable al consejo de administración de Cecosam al completo”, señalaba Deza a preguntas de los periodistas en el primer Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura establecido con la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria de Democrática.

El presidente de este colectivo memorialista estaba en la fosa acompañado de una veintena de familiares de víctimas, y había decidido convocar un acto por su lado, sin mezclarlo con el que había convocado más o menos a la misma hora el PSOE y al que ha ido la exministra y exvicepresidenta Carmen Calvo. Sin embargo, el malestar de Deza era palpable por el estado de la fosa, que había descubierto 24 horas antes, al acudir con su esposa a depositar flores para que el resto de los familiares se encontraran este lunes la zona en mejores condiciones.

“A mí me parece muy bien que la zona de los militares esté así, me parece estupendo”, decía Deza, antes de añadir que lo que consideraba “un desprecio” es que no se hubiera pintado y adecentado la zona donde yacen “criaturas que han sido asesinadas”, como se descubrió en la excavación que se hizo hace ahora casi un año.

Que la fosa esté cerrada y no se haya continuado con los trabajos arqueológicos ya era motivo de “indignación” para Deza, que ha recordado que “un año después, todo sigue igual”, y la última fecha que dieron para firmar el pliego para la contratación de los trabajos para la exhumación de las fosas comunes de los miles de cordobeses represaliados por el franquismo expira este mismo lunes, 31 de octubre, lo que a su juicio constituye “la tercera vez que mienten” sobre esta cuestión.

“Si esto no es un desprecio, que venga Dios y lo vea”, ha afirmado con severo enfado el portavoz del colectivo memorialista, que lamenta que el pacto que firmaron todas las administraciones no se cumpla y, desde algunas instituciones, siga sin darse “explicaciones”. “Esto es incomprensible. Hay una comisión y hay quien no ha dado la cara. Y, si no lo hace, parece que se va a ir al garete el pacto. Aquí hay personas mayores que ya han fallecido esperando”, ha lamentado Deza, que ha eludido cargar contra ninguna persona en particular, y ha recalcado que son “las instituciones quienes tienen que cumplir con sus deberes”.

Respecto a por qué han convocado un acto paralelo al del PSOE, ha defendido que el acto de los socialistas es “un acto político” y el de Dejadnos Llorar es un acto familiar. En cualquier caso, ha aclarado que “no hay polémica ninguna” con el PSOE. “Nosotros somos independientes y representamos a las familias, eso es todo”, ha dicho.