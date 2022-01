Más defunciones que nacimientos: Córdoba sufre un decrecimiento vegetativo de 417 habitantes

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ha publicado este viernes que las defunciones han superado a los nacimientos en 1.872 personas en la comunidad durante el segundo trimestre de 2021. En la provincia de Córdoba, han sido 417 la diferencia entre las defunciones registradas en este segundo trimestre (1.851 en total) frente a los nacimientos de este tramo del año (1.434).

En este trimestre, se produjeron en Andalucía 15.644 nacimientos, 17.516 defunciones y 7.052 matrimonios, según los datos provisionales de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población y que han trasladado el IECA en un comunicado.

Estas cifras suponen, respecto al mismo trimestre de 2020, un descenso del 0,3% en nacimientos y un aumento del 0,8% en defunciones, así como una fuerte recuperación del número de matrimonios, que se había visto reducido en 2020 debido a las limitaciones impuestas para las celebraciones colectivas con motivo de la pandemia por el Covid-19.

Como resultado, el crecimiento natural en Andalucía (diferencia entre los nacimientos y las defunciones) ha sido negativo (1.872 personas). Otros datos registran que, de los 7.052 matrimonios, 251 fueron entre personas del mismo sexo (3,6% del total), mientras que el 10,7% de los matrimonios (758) correspondieron a uniones en las que algún miembro era extranjero.

Asimismo, en este trimestre se produjeron 15.416 partos de los que el 1,8% fueron partos múltiples (275 dobles y tres triples). Estos partos dieron lugar a 15.644 nacimientos (nacidos vivos) y algo más de la mitad (51,8%) fueron niños. En cuanto al estado civil de las madres, el 48,6% de los nacimientos correspondieron a madres casadas.

Los nacimientos en los que algún progenitor era extranjero fueron 2.642 y supusieron el 16,9% del total, destacando las provincias de Almería y Málaga, donde este porcentaje se situó en el 37,6% y 25,4% respectivamente.

La edad media de las madres fue de 32,7 años. En el 34,8% de los nacimientos, las madres tenían una edad comprendida entre los 30 y los 34 años, siguiéndole en importancia el volumen de madres entre 35 y 39 años, con un 27,3%.

En cuanto a las defunciones, el 50,8% fueron hombres. El 66,8% de las defunciones ocurridas en este periodo correspondieron a personas mayores de 74 años, siendo más frecuentes entre 85 y 89 años (20,3%). Desagregando por sexo, este mismo grupo de edad sigue siendo el de mayor frecuencia tanto entre las mujeres (24,0%) como entre los hombres (16,7%). Las defunciones de extranjeros representaron el 4,3% del total.

Por último, el IECA ha indicado que el 39,6% de las defunciones correspondieron a personas casadas, seguido del 38,4% que representaron las personas viudas. El estado civil más frecuente entre los hombres difuntos fue el de casado (55,3%), mientras que para las mujeres fue el de viuda (58,7%).

