La curva de contagios en Córdoba se vuelve a aplanar

Enero ha sido, con diferencia, el peor mes de la pandemia en la provincia de Córdoba. Ha habido más contagios que nunca en un mes y va camino de ser también el periodo temporal con más muertos provocados por el coronavirus desde el pasado mes de marzo. Pero la curva parece haber tocado techo y, poco a poco, las restricciones de movilidad ordenadas por la Junta de Andalucía comienzan a notarse, aunque de manera muy leve.

La tendencia desde finales del mes de enero es ya claramente a la baja, al menos en el ritmo diario de contagios. El tope se alcanzó el 22 de enero con 824 positivos diagnosticados en una sola jornada. Pero en la última semana, la media diaria de contagios comunicada ha rondado los 400 casos.

En enero se han diagnosticado, según cifras provisionales, un total de 14.181 contagios por Covid 19. Hasta ahora, el peor mes de la pandemia había sido octubre, cuando se diagnosticaron en Córdoba 9.290 contagios. Es decir, enero ha sido un 50% peor que octubre, el peor mes de todos hasta ahora. En noviembre se comenzó a notar un descenso de la curva, con 6.868 contagios, para descender a 2.834 durante el mes de diciembre. Pero en enero volvió a estallar la pandemia, tras las navidades.

En los hospitales la curva también empieza a mejorar levemente. Aunque los datos de enero y parte de febrero aún no están consolidados, el pico de ingresados no es superior al que se alcanzó en octubre, según los datos oficiales de la Consejería. Eso sí, la curva se extiende menos en el tiempo pero el ritmo de su crecimiento es mayor, según se observa en los gráficos. No obstante, la tendencia, siempre, es a que la curva de hospitalizados es siempre unas dos semanas más tardía que la de contagiados.

Una situación similar ocurre con la curva de fallecidos durante la pandemia. La Consejería de Salud y Familias comunicó este viernes 28 fallecidos, pero no se corresponden con el día anterior, sino que se incorporan a la estadística a veces hasta con dos meses de retraso. Por eso, el dibujo de la curva de fallecidos no es exacto del todo.

No obstante, sí que hay una diferencia con respecto a la de octubre, cuando se alcanzó el máximo. Al igual que ocurre con los hospitalizados, los fallecidos suelen llevar un retraso de entre tres semanas y un mes después del contagio.