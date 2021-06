Cuatro empresas presentan ofertas para instalar nuevos juegos en La Ciudad de los Niños

Cuatro empresas han presentado sendas ofertas en la licitación de suministro e instalación de juegos infantiles en La Ciudad de los Niños y las Niñas de Córdoba. Según han confirmado fuentes municipales, el procedimiento aún se encuentra en la valoración del sobre B, relativa a las ofertas técnicas presentadas por cada entidad, y la fecha de inicio de las obras dependerá de si se producen o no reclamaciones tras la adjudicación. Tras el sobre B, el comité evaluador abrirá el C, relativo a la oferta económica y, tras esto, se establecerá un baremo de puntuación y la consiguiente adjudicación.

El presupuesto de la licitación es de 900.000 euros y el objetivo no es sólo renovar las instalaciones del parque, sino adaptarlas también al concepto didáctico de la diversión. En total, los elementos que se instalarán o se modificarán se ubicarán en ocho áreas diferentes: unión de culturas, artes escénicas, juegos de mesa, juegos de los sentidos, observatorio de estrellas, picnic y cumpleaños, juegos de arena y juegos de columpios. El plazo para la instalación total del equipamiento es de seis meses aunque el Ayuntamiento podrá prorrogarlo durante dos meses más si así lo requiere la empresa, que deberá de avisar con suficiente tiempo.

Juego de la unión de las culturas

Esta zona se ubicará muy cerca del multijuego Torres Mezquita-Vulcano y se instalará un castillo del Medievo totalmente inclusivo, con acceso especial para niños de movilidad reducida, incluso en silla de ruedas. El castillo tendrá tres torres de diferentes unidas por puentes colgantes. Las dos torres laterales dispondrán de un tobogán cada una, siendo la de más altura, un tobogán de gran descenso que permita acceder desde la torre al área de seguridad del multijuego Torres Mezquita-Vulcano.

Además, se colocarán balcones, accesos sinuosos, barras de bomberos, paredes de escalada, jungla para trepar, escalas de abordaje, juego de álgebra, juego de abecedario, juego de cuatro en raya, juego de laberinto, todo ello integrado con el elementos decorativos y efectos luminosos. Se instalarán, también, dos balancines para menores de dos a cinco años.

Juego de las artes escénicas

Esta área está definida por dos zonas en las que se colocará un anfiteatro romano al completo y una casa guiñol simulando una casita de bosque encantado. Actualmente, la casita de madera y los bancos se encuentran deteriorados y es necesaria su remodelación. En esta zona se instalará un banco infantil tematizado con motivos de bosque encantado.

Juegos de mesa

Esta zona estará formada por dos juegos de mesa muy tradicionales: el ajedrez y las damas, aunque su tamaño será muy particular ya que la empresa adjudicataria deberá instalar piezas de plástico de ambos juegos de gran tamaño. En una zona aledaña al tablero de ajedrez se instalará, asimismo, un juego de tres en raya gigante.

Juegos de los sentidos

Se ubicará en los pasillos centrales del parque y está destinada a juegos que estimulen la observación de la distorsión de la imagen. Para ello se instalará un espejo convexo, los juegos musicales Palo de lluvia y Marimba y otros como Lira de Campanillas, Tubos Musicales, Sinfonía 22 notas. Estos servirán para estimular la percepción auditiva de los niños. El resto de atracciones la completan un juego para formar figuras, una conga musical, otro juego musical, discos giratorios para mejorar la percepción visual y una instalación de un punto de observación de ave. Éste último contará con un área de interpretación de la biodiversidad del parque.

Observatorio de estrellas

En esta área se pretende recrear una zona de descanso e interpretación de las constelaciones. Para ello, se adecuará el espacio existente tematizándolo con motivos y elementos acordes con la interpretación de las estrellas.

Picnic y cumpleaños

Se instalarán diez mesas de picnic para adultos y otras cinco para niños.

Juegos de arena

Se retirarán todos los elementos que se encuentran en mal estado y se vaciará de arena, que será sustituida. Se colocarán una mesa de arena multijuego, una bomba hidráulica para jugar con agua y otras adaptada para discapacidad.

Juegos de columpios

En esta zona se instalarán otros tipos de juegos, como un carrusel para usuarios en silla de ruedas, un columpio de cuatro plazas y otro con asientos adaptados para menores discapacitado y un último juego de traslación para ocho usuarios.

