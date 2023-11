'Cordópolis' abre canal en WhatsApp

¿Cuántas veces nos habéis pedido contar con un canal de difusión en WhatsApp de nuestras noticias? Pues ya lo tenemos. Desde esta semana, Cordópolis dispone de un canal abierto en la red de mensajería más importante del mundo, en la que está prácticamente el 99% de la población española con smartphone.

Acceder es muy fácil. Pincha en el siguiente enlace desde tu teléfono móvil: https://whatsapp.com/channel/0029Va8MrS9LNSaB0xtc1z29 . Y ya está.

A partir de ahora, a través de este canal, nuestro director, Alfonso Alba, te enviará mensajes en los que te pondrá al día de cómo va la jornada informativa en Córdoba, te contará las noticias más importantes, las exclusivas en las que ha trabajado la redacción, reportajes, entrevistas, crónicas, vídeos, fotogalerías, podcast... Todo ordenadito para que no te pierdas nada.

Con este canal de difusión en WhatsApp, Cordópolis suma una nueva red en la que conectarse con su audiencia. Y se convierte en el primer medio de comunicación cordobés en disponer de esta nueva herramienta habilitada por Meta para conectar a la gente.

