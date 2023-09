Cordópolis, nominado como finalista al mejor medio local de España en los premios Clabe

Cordópolis, que este sábado cumple 11 años, acaba de ser nominado como uno de los mejores medios locales de España en la XVI edición de los Premios de Periodismo y Comunicación Clabe. En total, Clabe ha recibido 131 candidaturas para sus 14 categorías. El periodo de presentación se cerró el pasado mes de julio y esta misma semana se ha reunido el jurado de los Premios para deliberar y elegir los finalistas. La ceremonia de entrega será el día 15 de noviembre en CaixaForum Madrid.

Los Premios Clabe reconocen la labor desempeñada por editores y profesionales de la comunicación, su compromiso con el sector y su aportación a la sociedad en general. Cordópolis es uno de los cuatro finalistas en la categoría al Medio Local, que reconoce al medio destacado en formato papel y/o digital entre los asociados por la actividad desplegada en el ámbito local.

El jurado está compuesto por:

Marga Cabrera. Directora del Área de Comunicación de la Universitat Politècnica de València (UPV)

Inmaculada Pardo. Directora de comunicación y relaciones institucionales de Cepyme.

Juan Checa Fortes. Director General en eldiario.es (Diario de Prensa Digital S.L.) y director financiero de Clabe.

Margarita Jerez. Fundadora y socia directora de JP Media Internacional. Vocal de la junta directiva de Clabe.

Carlos González. Asesor jurídico de CLABE, que actuará como secretario del jurado.

Juan Zafra. Director general y secretario general de Clabe. Actúa como presidente del jurado, designado por el presidente de Club Abierto de Editores, Arsenio Escolar.

Conforme al reglamento, las candidaturas de los Premios CLABE son presentadas por los grupos editoriales asociados a Club Abierto de Editores, que en la actualidad suman 190 empresas editoras de cerca de mil cabeceras de revistas y publicaciones periódicas en formato digital y en papel, diarios y agencias de noticias.

Este sábado, Cordópolis cumple 11 años. Este periódico cordobés nació el 16 de septiembre del año 2012, durante la noche de un domingo de nervios y expectación. Entonces, cuatro periodistas cordobeses decidieron emprender un proyecto independiente que se ha consolidado como uno de los medios locales de referencia a nivel nacional.

En todos estos años, Cordópolis ha logrado alcanzar, durante varios meses de los últimos años, el liderazgo de la prensa en la provincia de Córdoba, haciendo un periodismo riguroso y veraz, huyendo del clickbait, y ofreciendo un servicio a los vecinos de la capital, de la provincia y a todos los cordobeses que viven fuera y que quieren mantener el contacto y conocer lo que ocurre en su lugar de origen.

Desde el año 2020, Cordópolis está asociado con elDiario.es, pero mantiene su independencia, tanto económica como informativa. Cordópolis está editada por una empresa formada única y exclusivamente por periodistas. Este periódico se sostiene gracias a las aportaciones de sus socios y socias, y también de la publicidad y la promoción de los que buscan uno de los espacios más visitados y con más impacto de toda la provincia de Córdoba.

Cordópolis se consolida como uno de los grandes medios locales de España. Su audiencia se mantiene estable y creciente en los últimos años, sin grandes variaciones de un mes a otro provocadas por el clickbait.

En agosto, por ejemplo, este periódico recibió la visita de una media de 100.331 usuarios únicos al día. En los 31 días del mes pasado, logró 3,11 millones de sesiones, que conformaron un total de 4,12 millones de páginas vista, según los datos de Google Analitycs. El auditor oficial GfK, el encargado de medir la audiencia digital en toda España, señaló que solo en julio de este año, Cordópolis obtuvo la visita de 782.790 usuarios únicos. En junio fueron 830.000 usuarios únicos. El mes anterior, en mayo, 767.193 usuarios únicos. Son unos datos coherentes que se consolidan mes a mes y que no presentan graves alteraciones.

Además, Cordópolis es el medio digital de Córdoba con más seguidores en redes sociales. En Facebook se aproxima a los 119.000 seguidores, en Twitter a los 73.000 y en Instagram supera los 42.000. El canal de difusión en Telegram está por encima de los 3.200 seguidores, en Linkedin se aproxima a los 4.000 y dispone de un boletín informativo que cada semana leen más de 2.000 personas. Además, el canal de Twitch roza ya el medio millar de suscriptores.

Por último, Cordópolis también tiene socios y socias. Son lectores que pagan por que este periódico siga siendo libre e independiente, y que el resto de la ciudadanía lo pueda seguir leyendo. No hay contenidos cerrados bajo pago. En Cordópolis derribamos los muros.

¡Por muchos años más!

