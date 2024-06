La cordobesa Ortoespaña trabaja para formar a médicos ucranianos en producción de prótesis

La empresa cordobesa de prótesis Ortoespaña ha llevado a cabo una donación de material médico a Ucrania valorada en 120.000 euros, que ha incluido ayuda para niños huérfanos necesitados, así como equipos de rehabilitación, suministros médicos y material desechable para hospitales. Estos materiales han ido destinados al Ministerio del Trabajo de Ucrania, que se encarga de la rehabilitación de los heridos de guerra.

Para su reparto, los gerentes de Ortoespaña, José Carlos Sanz y Javier Navarro, viajaron por Ucrania entre el 2 y el 10 de mayo, junto a representantes de Help to Ukraine.

Según explica este último a Córdopolis, en el país tuvieron la oportunidad de visitar algunas de las ciudades más devastadas por la guerra como Zaporiyia, a escasos kilómetros del frente y en la que está situada una central nuclear que mantiene en alerta al continente europeo.

Durante el viaje, los gerentes de Ortoespaña se reunieron con la Universidad Nacional de Ucrania, la Universidad Healthcare y el Ministerio de Salud de Ucrania, con el objetivo de llevar a cabo un proyecto para traer médicos ucranianos a España y formarlos en la fabricación de prótesis. Así, en julio, los representantes de Ortoespaña y Help to Ukraine volverán a Ucrania para cerrar el acuerdo de colaboración con las universidades y el Ministerio de Salud de Ucrania.

Sobre este proyecto, Javier Navarro ha explicado que tiene como objetivo formar a los médicos ucranianos en la fabricación de prótesis, ya que en Ucrania existe “una demanda muy grande de prótesis, y no hay gente profesional en el sector”. “De anatomía, al ser médicos, ya lo saben todo”, ha añadido, “nosotros vamos a enseñarles la práctica, para que ellos ya implementen allí la enseñanza de la ortopedia”.

Asimismo, ha explicado que tienen pensado que la formación se imparta en un cuatrimestre en la Universidad de Sevilla. Y ha asegurado que tienen previstas reuniones con la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para obtener fondos para el proyecto, para conseguir alojamientos y dietas para las personas que vengan aquí, así como para pagar a los profesores que impartan la formación.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!