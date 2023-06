Una cordobesa en el gabinete de Pedro Sánchez

María José Pérez Ruiz será la directora adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno hasta que acabe oficialmente la legislatura. Pérez Ruiz es cordobesa y sustituye en el cargo a Antonio Hernando, un estrecho colaborador de Pedro Sánchez que ha tenido que abandonar el cargo para poder ser el candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Almería. Pérez Ruiz ya trabajaba en el gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero como vocal. Ahora será directora adjunta, según el nombramiento que ha aprobado el Consejo de Ministros.

Licenciada en Derecho, ha realizado el máster general de Formación de Abogados y Procuradores por la Escuela de Práctica Jurídica “Rafael Yllescas Melendo” del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba.

En su experiencia profesional, ha desempeñado el puesto de vocal asesora de la Dirección Adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (2018 - 2020), coordinadora nacional del Brexit, y subdirectora general dentro de la Dirección Adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (2020 - 2021). Hasta abril de 2023, trabajaba como directora del Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno y como consejera del Consejo de Administración de Paradores. Desde entonces y hasta junio de 2023, trabajaba como vocal asesora de la Dirección Adjunta de la Presidencia del Gobierno y consejera de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT).

Anteriormente, ha trabajado como abogada especialista en derecho laboral y contencioso-administrativo desde 2007 hasta 2018 y como consejera externa independiente del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A, S.M.E (2018-2020). Además, ha sido la responsable de Rogatio Abogados, un bufete cordobés localizado en la calle Teruel, durante diez años.

