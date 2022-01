Córdoba volverá a ser sede de las jornadas felinas andaluzas

Cientos de personas dedicadas a la protección de gatos de la calle se pondrán al día en Córdoba. Las Jornadas Felinas Andaluzas, el encuentro anual de expertos y entidades dedicadas a la gestión ética de poblaciones felinas vuelven, en su quinta edición, a la ciudad que las vio nacer. Condicionadas por la pandemia, las V Jornadas Felinas Andaluzas podrán seguirse de manera presencial y también telemáticamente los días 18 y 19 de febrero.

Tras un recorrido por Granada, Málaga y Almería, Córdoba acogerá de nuevo las jornadas felinas andaluzas con el orgullo de exponer los óptimos resultados locales. La cooperación entre la administración, Ayuntamiento de Córdoba-Sadeco- y el Colegio de Veterinarios, con la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Córdoba FAPAC y la colaboración formativa de FdCats ha permitido la esterilización de más 1.300 individuos en menos de un año y una mejora radical en la percepción ciudadana de la cuestión; donde más del 70% de los encuestados manifiestan que las colonias gestionadas éticamente, han mejorado bastante al disminuir el nacimiento de camadas, al ser más invisibles y por permanecer la colonia de gatos más silenciosa.

El modelo cordobés, que algunos califican de milagro, va a tener un papel protagonista en unas jornadas con más contenido que nunca. Tres profesionales de la veterinaria, una jueza, una experta en comportamiento felino, un referente internacional en cuestiones de gatos y biodiversidad y un divulgador de buenas prácticas de capturas para CER (Captura, Esterilización y Retorno) explicará lo más relevante y novedoso en su ámbito. Agnès Dufau, Premio Internacional de Bienestar Felino señalará los puntos candentes en materia de gestión y organización, desmontará algunos bulos y marcará las líneas de las actuaciones de la comunidad para 2022. Los progresos legislativos, la conciencia de la ciudadanía del bienestar animal y la exigencia a las administraciones de hacer mejor las cosas con los animales empujan a los movimientos cívicos y a las entidades a formarse y compartir aquello que es útil.

El encuentro está indicado para personas interesadas en los hallazgos, desde distintas áreas de conocimiento, para la reducción de las consecuencias de la tenencia irresponsable. La respuesta de los profesionales, la ciudadanía y la administración municipal a estas jornadas está siendo magnífica lo que se traducirá en la mejor edición de todas las celebradas a pesar de las restricciones. Según la organización, el COVID 19 obliga a la limitación del aforo y la adopción de otras medidas preventivas rigurosas, pero se considera necesario intentar recuperar un espacio de reencuentro presencial.

Las inscripciones pueden formalizarse hasta el día 13 de febrero a través de la página www.jornadasfelinasandaluzas.com

