Córdoba ha vendido más aceite del que ha producido durante la pasada campaña

Las almazaras de la provincia de Córdoba han vendido más aceite del que han molturado durante la pasada campaña. Esto ha provocado que a día 30 de septiembre hayan cerrado la campaña con las reservas de aceite de oliva en sus almacenes más bajas de los últimos años. Las reservas de la campaña anterior han logrado evitar el desabastecimiento.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Agricultura, las 192 almazaras de la provincia de Córdoba arrancaron la campaña pasada con 41.505 toneladas de aceite de oliva en sus almacenes. A fecha de 30 de septiembre, cuando concluye oficialmente la campaña anterior, quedaban 16.644 toneladas.

Es más, Agricultura señala que en Córdoba se han producido 143.100 toneladas de aceite de oliva durante la campaña 2022-2023. Pero es que durante ese tiempo se vendieron 180.049 toneladas. Para evitar el desabasticimiento, se incorporaron otras 12.087 toneladas. Este extra ha llegado o bien directamente de importaciones o por que se incorporó aceite de oliva que estaba almacenado en otras dependencias (Patrimonio Comunal Olivarero).

El arranque de la campaña, por tanto, es uno de los más complejos de los últimos años. Los aforos señalan que este año habrá una producción en Córdoba idéntica a la pasada. El informe de Agricultura fijó en 143.000 toneladas la producción prevista en la provincia. Aunque llueva y mejoren los rendimientos, muchos olivos no tienen fruto, debido a la intensa ola de calor de la pasada primavera.

Es decir, con apenas 16.644 toneladas en las almazaras será complicado llegar al final de campaña si de nuevo se vuelven a vender en Córdoba unas 180.000 toneladas de aceite de oliva. Harían falta unas 20.000 toneladas más para poder cumplir con los compromisos. Y esto es algo que precisamente está tensionando los mercados, con precios muy altos tanto en origen como en los supermercados.

Las existencias finales de aceite de oliva tras el cierre de campaña 2022/23 se han situado en 247.284 toneladas, según el último Avance de la situación del mercado oleícola del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que contiene los datos disponibles a 11 de octubre del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO). Este sistema recoge la información mensual relativa a producción, movimientos y existencias en poder de los operadores del sector.

Este volumen de existencias, junto con las importaciones, permitirá atender las necesidades de los mercados durante los primeros meses de la nueva campaña 2023/24 -que comenzó el pasado 1 de octubre- y hasta que se generalice la nueva cosecha. Las primeras estimaciones de aforo de la presente campaña sitúan la producción de España en 765.300 toneladas, un 15 % más que en la anterior pero aún un 34 % por debajo de la media de las últimas cuatro.

El último “Avance del sector”, que contiene información sobre el cierre de la campaña oleícola 2022/23, apunta a que, pese a los bajos niveles de producción, en la pasada temporada se ha mantenido un ritmo de comercialización de 83.000 toneladas mensuales.

El avance también recoge la situación de mercado de la aceituna de mesa, cuya campaña comienza a primeros de septiembre. Con datos a día 30 del pasado mes, la producción registrada es de 166.498 toneladas.

