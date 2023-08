Córdoba tiró los precios de los hoteles en julio

Los hoteles de la provincia de Córdoba tiraron los precios durante el mes de julio para atraer a turistas, según se desprende de los datos de la última Encuesta de Coyuntura Hotelera publicados este miércoles y analizados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

En concreto, el precio medio de una noche de hotel en la provincia de Córdoba durante el pasado mes de julio estuvo en 58 euros. Es justo tres veces menos que lo que se ha pagado, de media, por una habitación de hotel en la provincia de Málaga, que se ha ido a los 168 euros. De hecho, la media del coste de una noche de hotel en Andalucía ha sido de 135 euros durante el mes de julio.

En Córdoba, los hoteles suelen incrementar sus precios durante primavera, especialmente. Entonces llegan a superar los 120 euros de media la noche de hotel. Pero en pleno verano, con las intensas temperaturas, los hoteleros tienen que tirar los precios para poder atraer a turistas que viajaban a la ciudad en busca de unos costes más asequibles. Jaén o Sevilla, también con turismo de interior, tienen precios bajos, pero no tanto. En la provincia de Jaén el coste medio es de 62 euros. En Sevilla se rozan los 79 euros. Por debajo de la media regional también está Granada, con algo más de 88 euros.

En julio, las provincias fuertes aparte de Málaga son Cádiz y Huelva, las costeras, donde dormir en un hotel tiene un precio medio de 148 y 135 euros, respectivamente. En cambio, la curiosidad está en otra provincia con mucha costa, como es Almería, donde los precios medios son de 116 euros la noche.

Pero a pesar de la bajada de precios, los hoteleros estiman unos ingresos medios por habitación en Córdoba de 25 euros. Es más dinero que el ingreso medio en Jaén, pero está lejos de la media andaluza, en 95%.

De esta manera, al tirar los precios, ha podido aumentar el número de pernoctaciones con respecto a años anteriores. Y aunque ha ganado turistas alojados en hoteles las cifras en el mes de julio siguen estando lejos de los años previos a la pandemia.

