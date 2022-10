Córdoba, segunda provincia andaluza con más hospitalizados por Covid

Córdoba es la segunda provincia de Andalucía con más hospitalizados por coronavirus, según los datos que este martes ha difundido el gobierno andaluz. En concreto, en la provincia hay 46 personas ingresadas con Covid 19, de los que uno está en la UCI. En Sevilla hay 54, por dos en la UCI.

Este martes, Salud ha confirmado en Córdoba otros 187 positivos más desde el viernes. En total, son ya 167.584 los cordobeses que oficialmente han dado positivo a través de una PCR. También se ha informado de otras dos víctimas mortales más, que eleva la cifra total desde marzo de 2020 a 1.617 personas.

Además, hay otros 22 hospitalizados más, ninguno de ellos en UCI. Desde marzo de 2020 son 8.567 los cordobeses que han tenido que ser hospitalizados con Covid, de los que 832 acabaron en la UCI. Este martes se ha informado de otros 650 curados más, lo que eleva el total de recuperados a 163.232.

Andalucía ha registrado este martes 18 de octubre un total de 981 nuevos casos de coronavirus desde el pasado viernes, 626 de ellos entre personas mayores de 60 años, elevando a 1.609.788 la cifra total de contagios en Andalucía desde el inicio de la pandemia. Por su parte, la cifra de fallecidos aumenta en 19 hasta alcanzar los 15.321.

Así lo ha indicado la Consejería de Salud y Consumo en el comunicado sobre el Covid-19 difundido este martes, donde además ha indicado que Andalucía ha registrado 20 hospitalizados menos desde el viernes situándose en 232. Por su parte, hay dos personas más ingresada en unidades de cuidados intensivos hasta un total de siete.

En cuanto a los datos de los hospitalizados por provincias, Sevilla registra 54 hospitalizados, dos en UCI, mientras que Córdoba tiene 46, con uno en UCI; le siguen Málaga con 40, dos en UCI; Granada con 29; Cádiz con 20; Jaén con 19 y dos en UCI; Almería con 14; y Huelva con diez.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en Andalucía en los últimos 14 días en personas mayores de 60 años se sitúa en 110,65 puntos por cada 100.000 habitantes, 1,38 puntos más que hace cuatro días.

De este modo, de acuerdo con los datos facilitados por la Consejería, que a partir de esta semana informará solo los martes de la situación de la pandemia de coronavirus, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 1.609.788 casos confirmados --981 más respecto al último informe-- y ha alcanzado los 15.321 muertos --19 más--. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 82.988 --93 más--. La cifra de pacientes que han pasado por UCI se mantiene en 7.285, de nuevo sin cambios.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 15.321 fallecidos desde el inicio de la pandemia --19 más--, Sevilla con 3.326 --tres más-- se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Málaga con 2.707 --nueve más--, Granada con 2.278 --uno más--, Cádiz con 1.937, Córdoba con 1.617 --dos más--, Jaén con 1.559 --dos más--, Almería con 1.345 --unos más-- y Huelva con 552 --uno más--.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan 1.609.788 desde el inicio de la pandemia --981 más desde el último informe--, liderados por Sevilla con 325.427 --164 más--, seguida de Málaga con 314.766 --193 más--, Cádiz con 218.831 --60 más--, Granada con 196.362 --134 más--, Córdoba con 167.584 --187 más--, Almería con 156.143 --108 más--, Jaén con 133.157 --94 más-- y Huelva con 97.488 --41 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 82.988 --93 más--, con Sevilla a la cabeza 18.504 --20 más--, seguida de Málaga con 16.039 --18 más--, Granada con 12.598 --13 más--, Cádiz con 8.463 --seis más--, Córdoba con 8.567 --22 más--, Jaén con 7.439 --seis más--, Almería con 6.527 --siete más-- y Huelva con 4.851 --uno más--.

De ellos, 7.285 personas han pasado por la UCI en Andalucía, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 1.479, seguida de Granada con 1.259, Málaga con 1.199, Almería con 908, Córdoba con 832, Cádiz con 745, Jaén con 578 y Huelva con 285.

La cifra de curados alcanza los 1.571.078 en toda la región, 5.751 desde el viernes pasado, con Sevilla a la cabeza con 316.591 --894 más--, seguida de Málaga con 308.654 --1.087 más--, Cádiz con 214.752 --482 más--, Granada con 190.745 --841 más--, Córdoba con 163.232 --650 más--, Almería con 153.488 --726 más--, Jaén con 130.730 --790 más-- y Huelva con 92.886 --281 más--.

En cuanto a vacunas, Andalucía ha administrado hasta este lunes 17 de octubre un total de 19.005.351 dosis de la vacuna contra la Covid-19 --115.310 más desde el pasado martes-- y un total 7.471.392 andaluces cuentan con la pauta de primovacunación completa mientras que 7.624.868 tienen al menos una dosis. Además, 257.826 personas cuenta ya con la segunda dosis de recuerdo --cuarta dosis-- que comenzó a administrase el pasado 3 de octubre.

Con estas cifras, la región tiene al 88,1% de la población con la pauta vacunal completa, al 95,4% de los mayores de 12 años y al 92% de los mayores de cinco años, mientras que el 90% de la población, el 96,6% de los mayores de 12 y el 93,9% de los mayores de cinco han recibido al menos la primera dosis.

Por provincias, en Sevilla son 4.442.612 las dosis administradas, mientras que un total de 1.743.752 personas han completado ya la pauta de primovacunación, y en Málaga son 3.579.182 las administradas y 1.416.721 los malagueños con ambas inyecciones inoculadas. En Cádiz, son 2.800.061 las vacunas administradas y con pauta completa 1.105.585 personas.

En Granada, las dosis administradas suman 2.071.588 y con pauta completa 816.668; en Córdoba, 1.847.793 y 703.723 completa; en Almería, 1.636.169 y 647.319 las personas con toda la pauta; en Jaén 1.461.763 las administradas y 567.171 con dosis completas, y en Huelva, 1.166.183 dosis y 470.453 los inmunizados.

Por último, en la provincia de Sevilla se han puesto ya la segunda dosis de recuerdo un total de 55.159 persona, mientras que en Málaga han sido 40.293; 34.554 en Córdoba; 32.068 en Cádiz; 33.260 en Granada; 26.672 en Jaén; 20.947 en Almería; y 14.873 en Huelva.

