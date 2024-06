Córdoba, segunda provincia andaluza en crecimiento de nuevas empresas en mayo

Córdoba cerró el mes de mayo con un aumento en el número de empresas del 2,7% respecto al mismo mes del año anterior. Esto coloca a la provincia como la segunda de Andalucía en crecimiento interanual de nuevas empresas, detrás de Jaén, con un incremento del 4,7%.

Este crecimiento sigue la línea de la comunidad andaluza, que acabó el mes de mayo con 250.302 empresas inscritas en la Seguridad Social, 3.197 empresas más que en mayo del pasado año. Esto representa el mejor registro para dicho mes desde el inicio de la serie estadística en 2013.

Y supone un crecimiento del 1,29%, un porcentaje muy por encima de la media alcanzada por el conjunto de España, del 0,48%, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por sectores, destaca el aumento en el sector primario, del 5% interanual, muy superior al crecimiento medio en España, del 1,3%. Y las empresas de los sectores no agrarios se incrementan un 0,8%, el doble que la media nacional.

En cuanto a la evolución de los primeros cinco meses de 2024, el número de empresas andaluzas inscritas en la Seguridad Social ha aumentado un 1,14% respecto al mismo periodo de 2023, más de medio punto por encima de la media registrada en el conjunto de España, cuyo crecimiento fue del 0,56%.

Además, el mayor incremento relativo en el número de empresas se produce en las de 20 a 49 trabajadores, con un crecimiento del 5,1% interanual. Sin embargo, en términos absolutos, el mayor aumento se produce en el tramo de uno a dos trabajadores, con 1.191 empresas más respecto al mayo de 2023.

Según el análisis que hace el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) de estos datos, atendiendo al número de trabajadores, se ha registrado un incremento interanual del 3,4% para Andalucía, con Jaén y Huelva como las provincias donde en términos relativos más se ha incrementado el empleo, con un 4,5% y 4,2%, respectivamente.

Asimismo, el aumento más acusado en valor absoluto se registra en las empresas de 250 o más trabajadores, con un incremento de 30.860 trabajadores, que supone un crecimiento del 3,8% respecto al mismo mes del año anterior.

Por otro lado, según la Estadística de Sociedades Mercantiles, que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de los datos facilitados por los registros mercantiles, en abril se crearon en Andalucía 1.814 empresas en términos netos, es decir, las empresas creadas menos las disueltas. Esto supone un destacado aumento del 44,4% respecto al mismo mes de 2023, todo ello en un contexto de menor crecimiento a nivel nacional, donde se registró un 39,9%.

Si se tienen en cuenta los datos acumulados del primer cuatrimestre de 2024, entre enero y abril se han creado en Andalucía 5.799 sociedades mercantiles en términos netos, la cifra más elevada en igual periodo desde el año 2007.

Según los datos interanuales, el incremento en Andalucía es del 5,5% respecto al primer cuatrimestre de 2023. Las nuevas sociedades mercantiles constituidas en Andalucía representan el 17,1% de todas las empresas constituidas en el conjunto de España en este periodo.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha recordado que uno de los “objetivos irrenunciables de este Gobierno siempre fue crear un ecosistema favorable a la inversión y apoyar el crecimiento del tejido empresarial andaluz”. “Las empresas son aliadas estratégicas del Gobierno andaluz en la tarea de transformar la economía andaluza en una economía más competitiva, más sostenible y de mayor valor añadido”, ha apuntado España. Para la consejera, “los datos que vamos conociendo mes a mes confirman que estamos haciendo las cosas bien y que vamos por el camino correcto”.

