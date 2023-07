Córdoba es la provincia mejor preparada para un apocalipsis zombie

En el caso de que el país se viese envuelto en un escenario de The Walking Dead, Córdoba sería la provincia andaluza mejor preparada para sobrevivir. Así lo han señalado desde Rentola, un portal web dedicado al alquiler inmobiliario que, con un curioso estudio sobre la preparación de cada ciudad para un apocalipsis zombie, pretendía localizar la mejor ciudad.

El estudio se ha basado en cinco grupos de datos: Vulnerabilidad, Escondites, Suministros, Seguridad y Movilidad. En el primero, los indicadores que se han estudiado han sido: índice de densidad de población, el de mortalidad, el de discapacidad o las condiciones sanitarias a largo plazo, entre otros. En Escondites se ha valorado el índice de viviendas de tamaño adecuado, el total de unidades de viviendas, casas independientes, etc.

En cuanto a la seguridad, la empresa ha tenido en cuenta entre otras cosas, el índice de criminalidad o el número de personas que sirven a las fuerzas del Estado. En Suministros, se ha reconocido positivamente los productos agrícolas, la agricultura, silvicultura y pesca o alojamiento y servicio de comidas. Por último, en Movilidad se han tenido en cuenta aspectos como indicadores de seguridad vial o el número de vehículos a motor por hogar.

Habiendo manejado estos datos, entre otros, de cada uno de los criterios según Rentola, en un hipotético apocalipsis zombie Córdoba sería la primera ciudad andaluza más segura, seguida por Jaén. Aunque, a nivel nacional se sitúa en el puesto número 13. Sobre un máximo de 10, Córdoba ha obtenido un 7.54 a nivel nacional.

Según los aspectos que se han tenido en cuenta la provincia cordobesa ha obtenido un 7.16 en vulnerabilidad; un 8.63 en escondites; un 5.78 en suministros; un 7.46 en movilidad y un 8.67 en seguridad. La ciudad más segura para el apocalipsis sería Teruel que ha tenido una media de 8.23. No sabemos si pasará, pero si Rentola ha acertado con su campaña de marketing, ya podemos decidir si quedarnos o no en la provincia.

