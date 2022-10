Córdoba es moda y es talento

Este viernes se ha celebrado la segunda edición de Córdoba es Moda. En este caso, el desfile de otoño. Creaciones flamencas, casual, o de boda fueran las protagonistas de un desfile lleno de diseños con mucho talento. Córdoba es moda llegó para quedarse. Con esta segunda pasarela, la asociación Adamcor demuestra el nivel de talento de sus diseñadores, llenando de espectadores la plaza céntrica de Las Tendillas. En esta reunión de la moda tanto marcas comerciales como diseñadores.

Córdoba también es mayo, así que la moda flamenca también tuvo cabida en el centro de la ciudad. La firma Aflamencar sorprendió dando ese toque de lunares a los conjuntos de traje y a los vaqueros. Las camisetas daban homenaje a las caras más conocidas del cante flamenco.

Más que la popular plaza, parecía el recinto ferial. Los diseños de Serrano Taguas también llenaron de volantes esta pasarela. La diseñadora Pepa Serrano lleva ejerciendo 25 años esta profesión. Serrano cuenta que sigue con la misma o mayor ilusión que el primer día. Para la artista esta profesión le viene “de cuna” ya que su madre fue modista

El perchero de Ángela fue una de las primeras en llegar a las Tendillas. La marca de Angela destaca por su “alegría”. Entre los diseños mostrados, destacan los estampados de rombos que “dan vida” a los looks. Nainnui también participó en el evento, una marca de tres hermanas apasionadas por la moda. Sus prendas eran divertidas y con muchas lentejuelas.

La calidad de los modelos fue impecable pero es destacable la labor de unos “minis super modelos” que sacaron sonrisas y aplausos a todos los espectadores. En este caso, Anika presentó unos trajes infantiles muy elegantes.

Sin duda, el kaftan esta temporada ha sido una prenda indispensable para cualquier conjunto ya que aportan distinción. Basi del Río ha apostado por él en esta presentación. Bordados con lentejuelas, estampados de azul cielo y colores rosados entre otros muchos. Y de prendas indispensables, en este caso para eventos, son los que forman la colección de tocados de Cuqui Cute, la marca de Marián Castro. Tocados originales que pondrán la guinda en cualquier ocasión especial. La pasarela también recibió con los brazos abiertos a firmas comerciales como Abril Complementos que brilló con sus mantones.

Las Tendillas también podrán disfrutar de los diseños de Rosa Pérez. Una diseñadora que lleva casi una década siendo partícipe del mundo del diseño. “Mis primeros pasos en el mundo de la costura ya los daba de pequeña cuando mi abuela paterna me enseñaba punto de cruz y me sentaba junto a ella en su máquina de coser. Siempre ha estado en mí poder crear cosas. Pero no fue hasta el año 2012 cuando decidí formarme en el mundo del diseño y la confección”. Rosa Pérez explica que en sus diseños le gusta ser variada pero teniendo claro una misión “unas veces soy muy clásica y elegante y otras veces atrevida y diferente. Lo que sí intento es que las a clientas estén cómodas con lo que vayan a llevar”. Uno de sus vestidos más destacados, poseía unas mangas de rejilla y un escote de volantes. El diseño era azul marino.

De texturas ha estado el desfile lleno. El lino ha sido el protagonista de los diseños de Víctor Golar, esta vez en moda para hombre.

La firma Ángeles Versailles también ha participado en esta edición. La diseñadora ha animado a las mujeres de cualquier edad a dedicarse a lo que les gusta.. “Nací en Versailles (Paris) en 1974, aunque a los 5 años mis padres regresaron a su tierra, Córdoba. Pienso que de ahí me viene la pasión por la moda. Desde pequeña he cosido haciendo vestidos a mis muñecas y haciendo dibujos. Siempre he seguido a los grandes diseñadores y durante el confinamiento decidí que era el momento de estudiar mi pasión. A mis 48 años estoy disfrutando de lo que me gusta”. Angeles ha comentado que su firma está aún en proceso de creación pero irá orientada al traje de novia e invitada.

La pasarela también contó con la intervención de la reciente ganadora de Fuente Palmera de Boda, Rosa Nacarino. En el desfile mostró algunos de los diseños de este certamen además de “una pequeña pincelada de la nueva colección”. “Es un orgullo para todos los diseñadores y marcas de moda cordobesa, poder mostrar nuestro trabajo en nuestra ciudad. Me encantaría que los cordobeses disfrutarán de todo el talento que van a ver en los desfiles y que valoren el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de cada uno de ellos. Hay que apoyar la moda cordobesa”, comenta.

Por último, el desfile cerró con las creaciones de Victoria Tena. En este caso, la diseñadora está cursando oficialmente patronaje industrial y modistería desde 2020. Un tiempo corto pero bien aprovechado ya que a ella siempre le había atraído la moda “lo concibo como una forma de representar mi mundo. Gracias a sus maestros Pedro Pires y María Sáez logró que su sueño se materializase. Victoria Tena lo tiene muy claro ”por ahora, que estoy aprendiendo, me gusta diseñar y crear vestidos de invitadas y ceremonias. La temporada que viene quiero sacar algo de flamenca“.