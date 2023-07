Córdoba estuvo 26 días del último mes en aviso por altas temperaturas

Este viernes, los cordobeses han sentido un alivio en las temperaturas máximas que venían sufriendo en el último mes, una jornada muy distinta a las últimas semanas. Y es que de los últimos 30 días, en 26 jornadas la provincia de Córdoba ha estado bajo avisos por calor. En concreto, entre el 23 de junio y el 22 de julio, en 26 días ha habido aviso por altas temperaturas.

Así, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos en 26 días del último mes, que ha sido una concatenación de jornadas de calor con advertencias por temperaturas que oscilarían entre los 38º C y los 44 Cº.

En esos 26 días, en tres jornadas hubo aviso rojo por calor extremo -de hasta 44 grados-, en otros 14 días hubo aviso naranja -por temperaturas de hasta 42 grados-, y en nueve días más el aviso fue amarillo, por máximas de hasta 40 grados.

Las jornadas de más calor, con avisos rojos, fueron este pasado lunes 17 de julio, así como el 10 de julio y también en el 26 de junio pasado.

Los únicos días del último mes en que la provincia de Córdoba no ha estado bajo un aviso de la Aemet por altas temperaturas fueron el 30 de junio, el 7 de julio, el 15 de julio y este viernes 21 de julio.

Hay que recordar que el primer aviso por calor de este año en la provincia de Córdoba se activó el 27 de abril.

Y para este fin de semana, la previsión indica que el alivio térmico dado este viernes no respetará la jornada electoral en Córdoba, con previsión de que las votaciones se desarrollen en un día con máximas de 40 ºC.

