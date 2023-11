Córdoba y Asturias, a menos de siete horas en tren a partir de diciembre

Córdoba y Asturias estarán un poco más cerca en diciembre. Pero en tren. El estreno del túnel de alta velocidad en Pajares evitará el histórico muro asturiano. La alta velocidad podrá circular libremente bajo los Picos de Europa y acercará al Principado un poco más al resto de España. Tanto que se podrá viajar en tren entre Córdoba y Oviedo en tan solo seis horas y 23 minutos, contando con el desplazamiento de Atocha a la estación de Chamartín, en Madrid.

El próximo 29 de noviembre se estrenará la Variante de Pajares, una obra de ingeniería que se comenzó a construir en 2004 y que se va a concluir casi 20 años después. Los trabajos han sido los más complicados de toda la red de alta velocidad en España. De momento, por sus túneles no van a circular trenes de alta velocidad, pero sí el Alvia, que será el encargado de acortar en casi una hora y media el viaje habitual entre Madrid y Asturias por tren.

Córdoba es una de las ciudades de España mejor comunicadas por tren. Desde la capital cordobesa se puede viajar ya casi a cualquier punto de la Península (excluyendo Portugal y Extremadura) a través del ferrocarril. De hecho, es posible adquirir ya billetes de tren hasta Oviedo desde Córdoba para el próximo estreno de la Variante de Pajares.

Ahora mismo, el viaje en tren más corto entre Córdoba y Oviedo dura siete horas y 43 minutos. Se sale a las 15:22 de Córdoba y se llega a Asturias a las 23:05. Por carretera hay varias opciones. La más corta es a través de Madrid. El viaje estimado es de ocho horas y 37 minutos. A partir de diciembre, se podrá viajar en tren entre ambas capitales en seis horas y 23 minutos. Es decir, una hora y veinte menos en tren que ahora mismo, y menos de dos horas que en carretera. El precio dependerá de la demanda, pero este periódico ya ha encontrado billetes de Renfe para un pasajero en ida y vuelta por menos de 200 euros.

La Variante de Pajares, de la que un 80 por ciento transcurre por túneles, uno de ellos de 25 kilómetros, está considerada la obra ferroviaria más compleja hecha en España dada la enorme complejidad técnica que presentaba tanto en la fase de obra como en la de estudios y proyectos por las características geotécnicas del macizo que atraviesa, con hasta 40 formaciones geológicas diferentes.

Está previsto que en el futuro se siga adaptando la vía en la zona de León. En primavera entrarán en servicio los trenes Avril y más tarde la alta velocidad. Poco a poco se irán reduciendo los tiempos de viaje. Pero también cuando entre en servicio la estación pasante de Atocha, actualmente en obras. Cuando se ejecuten esos trabajos, un pasajero que se suba a un tren en Córdoba ya no tendrá que hacer transbordo en Madrid. El tren podrá pasar por Atocha hasta Chamartín y de ahí continuar hacia el norte.

